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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye doku nakline başlandı - Son Dakika

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye doku nakline başlandı

26.12.2021 14:26

Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavi edilmek üzere Antalya'ya sevk edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sevki gerçekleştirilen Minik Asiye'ye, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.

DÜN SABAHA KARŞI ANTALYA'YA GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye için gerekli tüm hazırlıklar gerçekleştirildi. Dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda önemli gelişme! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye doku nakline başlandı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan.

DOKU NAKLİNE BAŞLANDI

Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku nakline başladı.

ANNE BABASI YOĞUN BAKIM ÖNÜNDE BEKLİYOR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen Ateş ailesi, kızları Asiye'nin sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı. Asiye'nin annesinin ise yoğun bakıma girdiği ve kızına yemek yedirdiği öğrenildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gaziantep, Antalya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye doku nakline başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye doku nakline başlandı - Son Dakika
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