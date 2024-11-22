Prematüre Bebek, Şimdi Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı - Son Dakika
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Sağlık

Prematüre Bebek, Şimdi Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı

Prematüre Bebek, Şimdi Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı

İzmir Ege Üniversitesi'nde prematüre olarak dünyaya gelen Fayize Maden Bedel, doktor olup çocuk genetik hastalıkları uzmanı olarak birçok hayata dokunarak örnek bir başarı öyküsü sunuyor.

22.11.2024 09:48  Güncelleme: 09:49
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İZMİR Ege Üniversitesi'nde 'Prematüre' bebek olarak dünyaya gelen ve doktorların 'yaşamaz' dediği Fayize Maden Bedel (38), doktor olup çocuk genetik hastalıkları uzmanı olarak bebeklere hayat vermeye başladı. Bedel, "Birçok hayata dokunmak 'öldü', 'yaşamaz', 'sorunlu bebek olur' denilen bebeklerin hayatına dokunabilmek tarif edilemez bir duygu" dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde çocuk genetik hastalıkları uzmanı olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi Fayize Maden Bedel, İzmir Ege Üniversitesi'nde 'Prematüre' bebek olarak dünyaya geldi. Konyalı Emine- Hilmi Maden çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Bedel, annesinin 24'üncü hafta gebeliğinden itibaren erken 'membran rüptürü' tanısı ile yatırılarak izlendi, doğum sonrası yenidoğan yoğun bakımda beslenememe şikayeti ile tedavi altına alındı. Aynı zamanda sarılık da olan Bedel'e, iki kez kan değişimi işlemi yapıldı. Bu sırada 2 kilodan 1 kilo 600 grama kadar düşen Bedel için, 'Bu çocuk çok küçük yaşamaz, yaşasa da ufak tefek sorunlu bir bebek olur' denildi. Taburcu olduktan sonra bir çocuk doktorunun düzenli takibi önerildiği için, İzmir'de Uzman Dr. Aysel Öztürk'e götürüldüğünü söyleyen Bedel, "Annemi ve bütün ailemi sakinleştiren hocam olmuş ve benim için aileme, 'Bu çocuk yaşayacak, çok da dirayetli bir çocuk olacak' demiş. Gözlerimde kaymayı çok erken zamanda tespit etmiş, göz kapama ve gözlük tedavisine çok erken yaşta başlanmış. Ameliyat olmadan göz kaymam düzeldi" diye konuştu.

DOKTORU HOCASI OLDU

"Tıp fakültesi, çocukluk hayalim ve rahmetli dedeme verdiğim bir sözdü" diyen Bedel, "Hayalimi 2005 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girerek gerçekleştirdim. Çocuk doktoru olmak ise 2'nci basamaktı benim için. 2012 yılında ise Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Pediatri ihtisasıma başladım. Bu hastanede benim hayatıma dokunan Aysel Öztürk hocam klinik şefiydi. Benim de birçok hayata dokunabilmem için yoluma ışık tuttu. Tüm ihtisasım ve uzmanlık hayatım boyunca birçok pediatrist arkadaşım gibi ben de yenidoğan yoğun bakımda çalıştım. Her doğan küçücük bebeğin, büyüyerek, iyileşerek taburcu olduğunu görmek, geçirdikleri zorlu süreçten çıkabildikleri mucizesini görmek bizim en güzel motivasyon kaynağımız oldu. Kendi çocuğumun da prematüre doğması ve zorlu bir süreç geçirmem sebebiyle yan dal ihtisasım için de tanı koyması çok güç olan, nadir hastalıklar ve özellikli çocuklardan yana kullandım seçimimi. Çocuk genetik yan dal ihtisasıma 2020 yılında başladım. Şu an ülkemizde yaklaşık 55 kişi olan çocuk genetik uzmanlarıyız, biri de benim ve bölge halkına hizmet vermeye çalışıyorum" dedi.

'MESLEĞİMİZE SÜRÜLEN KARA LEKENİN TEMZİLENMESİNİ UMUT EDİYORUM'

Uzman Doktor Fayize Maden Bedel, İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"Yenidoğan Çetesi haberlerinin gündem olduğu bu zamanlarda, bu işi herhangi bir maddi karşılık beklemeden, her kuvözde yatan bebeği kendi çocukları gibi gören koskocaman bir ekip var ülkemizde ve onların hakkı ödenemez. Ben bu zamana kadar hep böyle ekiplerle çalıştım. Pediatri uzmanı olarak görev yaptığım ilçe devlet hastanesinde bebekler sevk olup annelerinden ayrılmasınlar diye yenidoğan yoğun bakım servisi açmak için büyük çaba sarf ettim. Yenidoğanda çalışacak hemşire arkadaşlarımızı bu özellikli birime hazırlamak için eğitimlere birlikte dahil olduk. Eminim benim gibi pediatri uzmanlığına gönül vermiş her arkadaşım, bu şekilde özveri ve vicdanla çalışmıştır. Mesleğimize sürülen bu kara lekenin en kısa zamanda temizlenmesini, halkımızın da devletimizin hastanelerine güvenmesini umut ediyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Prematüre Bebek, Şimdi Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı - Son Dakika

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