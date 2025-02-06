Son yıllarda boy uzatma ameliyatları, özellikle estetik kaygılar nedeniyle gündemde. Ancak bu operasyonlar sanıldığı kadar basit mi? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, ameliyatın detaylarını, risklerini ve kimler için uygun olduğunu Haberler.com'a sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi.
Boy uzatma ameliyatlarının teknik yönlerine değinen Prof. Dr. Osman Tecimel, "Kısa kalmış kemiği günümüz teknolojisiyle uzatabiliyoruz" dedi. Ancak bu işlemin yalnızca bacak bölgesinde uygulanabildiğini ve omurga ya da kol için uygun olmadığını belirtti.
Estetik kaygılarla yapılan ameliyatlara karşı olduğunu belirten Tecimel, "Cerrahi boy uzatmaya karşıyım" diyerek, bu tür operasyonların sağlık problemleri yaşayan bireyler için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Uzman isim, bu operasyonun belirli sınırları olduğunu vurgulayarak, "Boy uzatma ameliyatlarında 5 ile 8 cm arasında uzama sağlıyoruz" dedi. Ancak bazı hastaların 10 cm uzama hedefiyle büyük riskler aldığını belirterek, "10 cm boyunu uzatıp sinirleri çalışmayan hastalar var" ifadesiyle dikkat çekti.
Bu operasyonun ciddi bir zaman gerektirdiğini belirten Tecimel, "Boy uzatma ameliyatı olan bir kişinin 4.5 ayı gözden çıkarması gerekiyor" diyerek sürecin zorluğuna vurgu yaptı.
Estetik yerine sağlık amaçlı kullanılmasını gerektiğini belirten Tecimel, "Boy uzatma yöntemlerinin bacak eşitsizliklerinde kullanılmasını istiyoruz" dedi.
Boy kısalığının sadece genetik olmadığını belirten Tecimel, "Kronik hastalıklar boy kısalığına veya kemik gelişim bozukluğuna sebep oluyor" dedi.
Uzman, uzun boy isteyen kişilere uyarıda bulunarak, "Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişinin 4 ayrı ameliyat olması gerekiyor" dedi. Sürecin zahmetli ve riskli olduğunu belirterek, hastaların bu operasyonları yaptırmadan önce iyi düşünmeleri gerektiğini vurguladı.
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Osman Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda - Son Dakika
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