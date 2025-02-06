Prof. Dr. Osman Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Prof. Dr. Osman Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda

Geniş Video İzle

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, boy uzatma ameliyatlarının bilinmeyen yönlerini Haberler.com'da anlattı. 10 cm uzayan hastaların yaşadığı sinir hasarlarına dikkat çeken Tecimel, ameliyat sürecinin uzun ve riskli olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

06.02.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda boy uzatma ameliyatları, özellikle estetik kaygılar nedeniyle gündemde. Ancak bu operasyonlar sanıldığı kadar basit mi? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, ameliyatın detaylarını, risklerini ve kimler için uygun olduğunu Haberler.com'a sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi.

"KISA KALMIŞ KEMİKLERİ GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİYLE UZATABİLİYORUZ"

Boy uzatma ameliyatlarının teknik yönlerine değinen Prof. Dr. Osman Tecimel, "Kısa kalmış kemiği günümüz teknolojisiyle uzatabiliyoruz" dedi. Ancak bu işlemin yalnızca bacak bölgesinde uygulanabildiğini ve omurga ya da kol için uygun olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda

"CERAHİ BOY UZATMAYA KARŞIYIM"

Estetik kaygılarla yapılan ameliyatlara karşı olduğunu belirten Tecimel, "Cerrahi boy uzatmaya karşıyım" diyerek, bu tür operasyonların sağlık problemleri yaşayan bireyler için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda

"BOY UZATMA AMELİYATLARINDA 5-8 CM ARASI UZAMA SAĞLIYORUZ"

Uzman isim, bu operasyonun belirli sınırları olduğunu vurgulayarak, "Boy uzatma ameliyatlarında 5 ile 8 cm arasında uzama sağlıyoruz" dedi. Ancak bazı hastaların 10 cm uzama hedefiyle büyük riskler aldığını belirterek, "10 cm boyunu uzatıp sinirleri çalışmayan hastalar var" ifadesiyle dikkat çekti.

"BOY UZATMA AMELİYATI OLAN BİR KİŞİNİN 4.5 AYINI GÖZDEN ÇIKARMASI GEREKİYOR"

Bu operasyonun ciddi bir zaman gerektirdiğini belirten Tecimel, "Boy uzatma ameliyatı olan bir kişinin 4.5 ayı gözden çıkarması gerekiyor" diyerek sürecin zorluğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda

"BOY UZATMA YÖNTEMLERİ, BACAK EŞİTSİZLİĞİNDE KULLANILMALI"

Estetik yerine sağlık amaçlı kullanılmasını gerektiğini belirten Tecimel, "Boy uzatma yöntemlerinin bacak eşitsizliklerinde kullanılmasını istiyoruz" dedi.

"KRONİK HASTALIKLAR, BOY KISALIĞINA SEBEP OLABİLİR"

Boy kısalığının sadece genetik olmadığını belirten Tecimel, "Kronik hastalıklar boy kısalığına veya kemik gelişim bozukluğuna sebep oluyor" dedi.

"BOYUNU 10 CM UZATMAK İSTEYEN BİR KİŞİ 4 AMELİYAT GEÇİRMEK ZORUNDA"

Uzman, uzun boy isteyen kişilere uyarıda bulunarak, "Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişinin 4 ayrı ameliyat olması gerekiyor" dedi. Sürecin zahmetli ve riskli olduğunu belirterek, hastaların bu operasyonları yaptırmadan önce iyi düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Osman Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda

Ameliyat, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Osman Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fatih KEŞ:
    Allah ın sizi yarattığı fiziki yapınızı hastalık hariç estetik amaçlı tavsiye etmiyorum riski büyük olur güzellik uğruna bıçak altına yatmayın mutlaka bir yan etkisi, bedeli olacaktır bazen az bazen de ağır olabilir. 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:12:43. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Osman Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.