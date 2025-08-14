Saçtan Diş Macunu: Onarıcı Güç

Araştırmacılar, saçınızdan yapılan diş macununun hasarlı dişleri onarmaya ve korumaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

İngiltere'deki King's College London'dan (KCL) bilim insanları saç, deri ve yünde bulunan bir protein olan keratinin diş minesini onarabildiğini ve çürümenin erken aşamalarını durdurabildiğini keşfetti.

Araştırma, keratinin tükürükteki minerallerle temas ettiğinde doğal minenin yapısını ve işlevini taklit eden koruyucu bir kaplama ürettiğini ortaya koydu.

KCL'de doktora araştırmacısı ve çalışmanın ilk yazarı Sara Gamea, "Keratin mevcut diş tedavilerine dönüştürücü bir alternatif sunuyor" dedi.

"Bu teknoloji biyoloji ve diş hekimliği arasındaki boşluğu doldurarak doğal süreçleri yansıtan çevre dostu bir biyomateryal sağlıyor.

"Saç ve deri gibi biyolojik atık malzemelerden sürdürülebilir bir şekilde elde edildiği gibi, restoratif [onarıcı] diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan, toksik ve daha az dayanıklı olan geleneksel plastik reçinelere olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor."

Advanced Healthcare Materials dergisinde yayınlanan çalışmalarında bilim insanları yünden keratin elde ettiler.

Keratin diş yüzeyine uygulandığında ve tükürükte doğal olarak bulunan minerallerle temas ettiğinde, doğal minenin yapısını ve işlevini taklit eden oldukça organize, kristal benzeri bir iskele oluşturduğunu keşfettiler.

Araştırmacılara göre, zamanla bu iskele kalsiyum ve fosfat iyonlarını çekmeye devam ederek dişin etrafında koruyucu mine benzeri bir kaplamanın büyümesine yol açıyor.

Asitli yiyecek ve içecekler, kötü ağız hijyeni ve yaşlanma, mine erozyonuna ve çürümesine katkıda bulunarak diş hassasiyeti, ağrı ve nihayetinde diş kaybına yol açar.

Araştırmanın kıdemli yazarı ve KCL'de prostodonti danışmanı olan Dr. Sherif Elsharkawy "Kemik ve saçın aksine diş minesi yenilenmez, bir kez kaybedildiğinde sonsuza dek yok olur" diyor.

"Biyoteknolojinin sadece semptomları tedavi etmekle kalmayıp vücudun kendi materyallerini kullanarak biyolojik işlevi yeniden tesis etmemize olanak tanıdığı heyecan verici bir döneme giriyoruz.

"Daha fazla gelişme ve doğru endüstri ortaklıklarıyla, yakında saç kesimi kadar basit bir şeyle daha güçlü, daha sağlıklı gülümsemeler yaratabiliriz."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.