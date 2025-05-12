Sağlık Bakanı'ndan Doğal Doğum Kampanyası - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık Bakanı'ndan Doğal Doğum Kampanyası

Sağlık Bakanı\'ndan Doğal Doğum Kampanyası

Bakan Memişoğlu, doğal doğumu teşvik eden kampanya başlattıklarını ve mobil uygulama müjdesini verdi.

12.05.2025 16:01
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün maalesef yüzde 61 oranında ameliyatla çocuklarımızın dünyaya gelmesinden çok, ebelerimizin özellikle son 3 ayında anne adaylarımızı motive ederek, onlarla beraber olarak bugün doğal olan normal doğumu yapması için bir kampanya ve çalışma içindeyiz. Ebelere yetkilerini verdik, doğumhane standartlarını oluşturduk, 207 tane ebe okuluyla insanlarımıza, anne adaylarımıza doğumun nasıl doğal olanını yapması için yardım edeceğimizi anlatıyoruz. Çok yakın zamanda bununla ilgili de bir mobil uygulamaya geçeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nda '12 Mayıs Ebe ve Hemşireler Günü Programı' düzenlendi. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Ümit Kervan katıldı. Programda ayrıca 81 ilden hemşire, ebe ve sağlık çalışanları bulundu.

'HEP BERABER BAŞARACAĞIZ'

Bakan Memişoğlu, "Bugün ülkemizde 265 bin 305 hemşiremiz var, 61 bin 756 ebemiz var. Bunlarla dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti veriyoruz. Artık Türkiye sağlıkta yeni bir aşamaya geçecektir. Bu aşama sadece hizmet değil aynı zamanda koruyucu temel sağlığını çok daha ön plana çıkararak, aynı zamanda üreterek sağlıklı 'Türkiye Yüzyılı' yapmakla mükellefiyetimiz var. Koruyan, geliştiren, üreten sağlık modelimizle esasında yeni bir başarı hikayesi yazmak durumundayız. Ben eminim 1,5 milyonluk sağlık ordusu bunu yapabilecek iradeye ve bilgiye sahip. Hep beraber bunu başarabileceğiz. Bugün artık sadece tedavi hemşireliği değil, bakım hemşireliğinden koruyucu hemşireliğe kadar, yönetici hemşireliğine kadar, sertifikası olan 13 programla beraber Türkiye hemşirelikte ve dünyada yeni ufuklar açabilecek altyapı ve insan hücumuna ve sizlere sahip bir ülke" diye konuştu.

'ARTIK SAĞLIKTA TÜRKİYE DÜNYA MARKASI'

Bakan Memişoğlu, "Bugün maalesef yüzde 61 oranında ameliyatla çocuklarımızın dünyaya gelmesinden çok, ebelerimizin özellikle son 3 ayında anne adaylarımızı motive ederek, onlarla beraber olarak bugün doğal olan normal doğumu yapması için bir kampanya ve çalışma içindeyiz. Ebelere yetkilerini verdik, doğumhane standartlarını oluşturduk, 207 tane ebe okuluyla insanlarımıza, anne adaylarımıza doğumun nasıl doğal olanını yapması için yardım edeceğimizi anlatıyoruz. Çok yakın zamanda bununla ilgili de bir mobil uygulamaya geçeceğiz. Ama ben her birinize bir Sağlık Bakanı olarak aynı zamanda bir Türk vatandaşı olarak minnet duyuyorum. Çok daha iyi yerlere gelmek için çalışacağız. Çocuğunu evde bırakan, gece, sabahlara kadar nöbet tutan, hiç uyumayan, bütün meslektaşlarımız hekiminden, hemşiresinden, ebesinden, sağlık çalışanına kadar gerçekten bu ülkenin gurur kaynağı. Bizler bu özveri mesleğiyle, bu adanmışlıkla Türkiye'de çok daha iyi, çok daha başarılı sağlık hizmeti sunacağımıza eminim. Çünkü hemşirelerimiz, ebelerimiz dünyanın en özverili, en bilgili hemşireleri, ebeleri. Artık alçak gönüllü değiliz sağlıkta. Artık sağlıkta Türkiye bir dünya markası. Sağlık insan gücüyle Türkiye bir dünya markası. Bugün Avrupa'nın veya gelişmiş ülkelerin hemşire sayısının neredeyse yarısında olan hemşire sayısına rağmen Türkiye sağlıkta çok iyi yerde. Buna rağmen bu kadar iyi sağlık hizmeti verebiliyorsak, bunları tamamladığımızda, kendimizi geliştirdiğimizde çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz, çok daha iyi sağlık teknolojisi, aynı zamanda da koruyucu sağlık hizmetlerini geliştireceğiz" dedi.

Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından ebe ve hemşirelere çeşitli dallarda ödüllerini verdi.

'KİLO DEMEK HASTALIK DEMEK'

Bakan Memişoğlu, program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, yeni başlatılan sağlık uygulamasına ilişkin olarak, "'Annelik yolculuğu' diye bir mobil uygulama yapacağız, bebeklerin büyütülme süreciyle alakalı. Toplumun sağlık kültürünü, sağlık bilgisini arttırmamız gerekiyor. Hep beraber sadece bizler değil, toplumla beraber sağlıklı olmaya çalışacağız. Toplumuzun sağlıklı kalmasını hedefliyoruz. Bedenimiz bize emanet. Ona iyi bakmayı öğreneceğiz. Sağlıklı toplum ve sağlıklı 'Türkiye Yüzyılı' yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki hastalanınca kendimize bakacağız; ama önemli olan, bugün toplumumuzun riski olan kilo, hareketsizlik gibi unsurları minimize etmek. Doğumunda her zaman söylediğimiz gibi doğalı olan normal doğuma teşvik etmek. Kilo sorununun az olmasını istiyoruz toplumun. Kilo demek hastalık demek. Toplumumuzu sağlıklı kılmaya çalışıyoruz. Toplumun bunu nasıl yapacağını sağlıklı hayat merkezlerimizde, aile hekimliklerimizde ve bütün eğitim merkezlerimizde insanlarımıza sağlıklı kalma eğitimi vermeye çalışacağız. Türkiye bir tarım ülkesi aynı zamanda. Gerçekten her türlü besin ve gıdamız var. Onun için de insanların hareketli ve sağlıklı beslemesine ön ayak olacağız. Toplumla beraber, hep beraber yapacağız. Çünkü 3 kişiden 1'isinin sigara içmesi demek, toplumun kendi sağlığına da daha sahip çıkması gerektiğini gösteriyor. Sigarayı bırakacağız. Çocukların hepsine sağlık geliştiricisi görevi verdim. Anne babalarına, yakınlarına sigarayı bıraktıracaklar" dedi.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Teknoloji, Politika, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı'ndan Doğal Doğum Kampanyası - Son Dakika

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