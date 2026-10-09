Siveno\'dan Ekim Ayı Çağrısı: "Kendine, Sevdiklerine, Yaşama" #dokunhayata

Pembe kutusuyla yıllardır kadınlara kendilerini hatırlatan Siveno %100 Doğal Kadın Roll-On, ekim ayında #dokunhayata mesajıyla farkındalık çalışmalarının sembollerinden biri olarak öne çıkıyor.

Pembe kutu, yıllardır farkındalığın sembolü

Yıl boyunca pembe ambalajla satışa sunulan Siveno %100 Doğal Kadın Roll-On, markanın kadınlara yönelik farkındalık çalışmalarının da simgesi olarak konumlanıyor. Siveno, uzun yıllardır Türkiye Meme Vakfı'nın (MEVA) farkındalık çalışmalarına destek veriyor.

Siveno, ekim ayındaki iletişim çalışmasıyla pembe kutuyu kadınlara kendilerini hatırlatan ve bu hatırlatmayı sevdikleriyle paylaşmaya çağıran bir iletişim aracına dönüştürüyor.

"Kendine dokunmak, sevdiklerine dokunmak"

#dokunhayata mesajı iki temel başlık üzerinden şekilleniyor. "Kendine dokunmak"; bedendeki değişikliklerin farkında olmak, kontrolleri ihmal etmemek ve kişinin kendisine zaman ayırması anlamına geliyor. "Sevdiklerine dokunmak" ise bu farkındalığın bir arkadaş, anne ya da kardeşe hatırlatılmasını ifade ediyor.

Siveno, kampanya kapsamında birçok kadının kendi kontrollerini yaptığını paylaşarak farkındalığa katkı sunduğunu belirtiyor ve bu hatırlatmanın daha fazla kadına ulaşmasını amaçlıyor.

Kontrol alışkanlığı yaşa göre şekilleniyor

Türkiye Meme Vakfı'nın önerilerine göre meme sağlığı konusunda kontrol alışkanlıkları yaşa göre farklılık gösteriyor. Buna göre;

20 yaşından sonra: Her ay adetten sonraki hafta içinde kendi kendine muayene ve 3 yılda bir uzman hekim muayenesi,

35 yaşından sonra: Her yıl uzman hekim muayenesi,

40 yaşından sonra: Aylık kendi kendine muayene ve yıllık hekim muayenesine ek olarak, risk grubundakiler için 1-2 yılda bir mamografi,

50 yaşından sonra: Yukarıdakilere ek olarak her yıl mamografi öneriliyor.

Kendi kendine muayenenin temel amacı memenin normal halini tanımak. Bu sayede kitle veya sertlik, kalınlaşma, şişlik, kızarıklık, büyüklük ya da şekilde değişiklik, ciltte gamzeleşme veya çekinti, meme ucunda kaşıntı, döküntü, çekilme ya da ani başlayan akıntı gibi değişikliklerin fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden uzman hekime başvurulabiliyor.

Ailesel sağlık öyküsünün öğrenilmesi ve bireysel risklerin hekimle değerlendirilmesi de kontrol planının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Günlük yaşam tercihleri de farkındalığın parçası

Meme sağlığına yönelik farkındalık yalnızca kontrollerle sınırlı kalmıyor. İdeal kilonun korunması, aktif olmak ve spor yapmak, alkol tüketiminin azaltılması, tütün ürünlerinin kullanılmaması ve bol sebze-meyve tüketilmesi de sağlıklı yaşam alışkanlıkları arasında yer alıyor.

Siveno, sağlıklı yaşamın beslenme, hareket, dinlenme ve kişisel bakım gibi günlük hayattaki pek çok küçük tercihin toplamından oluştuğuna dikkat çekiyor.

Günlük tercihlerde ürün içeriğine bakmak

Günlük yaşam tercihlerinin bir diğer başlığını ise kişisel bakım ürünlerinin içeriğini tanımak oluşturuyor. Özellikle koltuk altı gibi hassas bölgelerde kullanılan ürünlerde içerik listesini okumak, bilinçli bakımın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Siveno'nun pembe kutuda satışa sunduğu %100 Doğal Kadın Roll-On'un özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

ETKO Cosmos Natural sertifikalı, %100 doğal ve vegan,

Cruelty free; hayvanlar üzerinde test edilmediği belgelenmiş,

Alüminyum klorohidrat ve alüminyum zirkonyum yerine mineral tuz içeriyor,

Triklosan ve alkol içermiyor,

Vücudun doğal işleyişine karışmıyor, terlemeyi baskılamıyor ve engellemiyor; kötü kokuya yol açan bakterilerin oluşumunu önlemeyi amaçlıyor.

Siveno, Ekim ayı boyunca kadınları bilgi edinmeye, kendilerine özen göstermeye ve birbirlerini hatırlamaya davet ediyor.