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Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi

12.01.2022 20:27

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları, Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından salgının gündemimizden çıkacağını belirtmesinden sonra yine rekor kırdı. 12 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 77 bin 722 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 137'den 145'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 42 bin 573 olurken toplam 422 bin 23 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 145 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 42 bin 573 hasta taburcu olurken bugün 422 bin 28 test yapıldı.

BAKAN KOCA: O HALDE GÜÇ BİZDE

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,80 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,12 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 83,80 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 137 milyon 891 bin 835 doza yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 937 BİN OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 182 bin 206 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 16 bin 406 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 22 milyon 517 bin 450 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 74 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken 74 bin 266 da yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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