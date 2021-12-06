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Son Dakika! Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi

06.12.2021 20:52

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 6 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 20 bin 33 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 185'ten 187'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 25 bin 611 olurken toplam 354 bin 269 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 187 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 611 hasta taburcu olurken bugün 354 bin 269 test yapıldı.

BAKAN KOCA: AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75'in altında. aşı önemini koruyor." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,68 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,86 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,68 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 42 bin 428'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 698 BİN 978 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 398 bin 458 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 698 bin 978 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 408 bin 439 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken 19 bin 357 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika! Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Sağlık Son Dakika! Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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