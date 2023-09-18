Tam bir başarı hikayesi! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı fakülteyi kazandı - Son Dakika

Tam bir başarı hikayesi! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı fakülteyi kazandı

Son Güncelleme: 18.09.2023 12:54

Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Servisi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin, doktorluk hayaline bir adım daha yaklaştı. Tıp fakültesini kazanan Metin, derslerinde başarılı olup çalıştığı serviste doktor olarak görev yapmayı hedefliyor. Melisa Metin'in başarısı, hemşirelik personeli ve öğretim üyeleri tarafından takdirle karşılandı.

Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Servisi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin, küçüklük hayali olan doktorluk mesleği için ilk adımını attı. Çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazanan Metin'in şimdiki hedefi ise derslerinde başarılı olup çalıştığı servise doktor olarak gelebilmek.

ÇALIŞTIĞI FAKÜLYEYİ DE YAZDI

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde temizlik personeli olarak çalışan Melisa Metin, bu yılki YKS'de istediği puanı alınca tercihler arasında çalıştığı kurum olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni de yazdı. Yerleştirmelerin açıklanmasından sonra mutluluğu daha da katlanan Melisa Metin, İnönü Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nde okula başladı. Çalıştığı hastanede şimdi tıp fakültesinde okuyacak olmanın sevincini yaşayan Metin, okulu bitirdikten sonra ise yine burada doktorluk görevi yapmak istediğini söyledi.

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı tıp fakültesini kazanan genç kız azmi ile gençlere örnek oluyor

HAYALİ GERÇEK OLDU

Doktorluğun küçüklük hayali olduğunu söyleyen Melisa Metin, sınava hazırlık sürecinde kendisinden desteğini esirgemeyen ailesi ve özellikle ağabeyine minnettar olduğunu ifade etti. Temizlik görevlisi olarak çalıştığı endokrin servisindeki tüm hocaların da kendisine bu süreçte destek olduğunu anlatan Metin, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden herkes gibi kendisinin de olumsuz etkilendiğini belirtti. İlk dönem dershaneye gittiğini ancak depremden sonra evde çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Metin, yine çalıştığı hastanede gördüğü doktorlardan da ilham ve motive alarak sınava hazırlandığını kaydetti.

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı tıp fakültesini kazanan genç kız azmi ile gençlere örnek oluyor

"HEP DOKTORLAR GİBİ OLMAK İSTİYORDUM"

Turgut Özal Tıp Merkezi'nin iyi bir hastane olduğunu ve ileride mezun olduktan sonra burada çalışmayı istediğini de söyleyen Melisa Metin, "Hayallerim gerçek oldu. Hastane koridorlarında yürürken hep doktorlar gibi olmak istiyordum. Çok şükür Allah izin verirse bende ileride doktor olacağım" şeklinde konuştu.

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı tıp fakültesini kazanan genç kız azmi ile gençlere örnek oluyor

"İYİ BİR DOKTOR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin de Melisa'nın elde ettiği bu başarı hikayesinin ilham alınacak bir hikaye olduğunu söyleyerek, "Burada temizlik personeli olarak çalışırken aynı hastanede tıp fakültesi kazandı. Tabii maddi durumları nedeniyle hem okuyup hem de çalışmaya devam edecek. Melisa'nın bu başarısı ile iyi bir doktor olacağını düşünüyoruz. Kendisini çok seviyoruz, gururlandık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Turgut Özal, Malatya, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tam bir başarı hikayesi! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı fakülteyi kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tam bir başarı hikayesi! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı fakülteyi kazandı - Son Dakika
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