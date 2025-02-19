Tır Şoförü Aort Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Sağlık

Aort damarı yırtılan Azerbaycanlı tır şoförü, Kastamonu'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinden geçtiği sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Azerbaycanlı tır şoförü, yaklaşık 5 saat süren başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Uluslararası tır şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Azerbaycanlı Gazi Asım Seferov Hümbetağaoğlu, Rusya'dan aldığı malzemeyi Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirdiği sırada D100 karayolunun Kastamonu'nun Tosya ilçesi geçişinde şiddetli göğüs ağrısı yaşamaya başladı. Polis denetim noktasında durarak yardım isteyen Asım Seferov Hümbetağaoğlu, trafik ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Tosya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Nadir görülen ve hayati risk taşıyan aort damarının yırtıldığının belirlenmesi üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hümbetağaoğlu, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Güler Gülsen Ersoy ile Opr. Dr. Üzeyir Yılmaz tarafından muayene edildi. Dr. Öğretim Üyesi Ersoy ve Opr. Dr. Yılmaz tarafından acil ameliyata alınan Hümbetağaoğlu, yaklaşık 5 saat süren başarılı operasyon sonucunda sağlığına kavuştu. Azerbaycanlı hasta, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilecek.

"Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrasında hastamız sağlığına kavuştu"

Hastanın tedavi süreci ile ilgili bilgi veren Ersoy, "Azerbaycanlı soydaşımız Asım Seferov Hümbetağaoğlu acil şartlarda hastanemize aort disseksiyonu nedeniyle ameliyat edildi. Son derece riskli olan bu ameliyat başarılı bir şekilde sonuçlandı. Hastamız sağlığına kavuştu. Kendisinin de dediği gibi her şey güzel ve çok yahşi. Hastamıza da bundan sonraki yaşantısında sağlıklı bir hayat diliyoruz" dedi.

Hastaya yapılan hızlı müdahalenin önemine değinen Ersoy, "Polis arkadaşlarımız da acil olarak ambulans istiyorlar, hastamızda Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk ediliyor. Biz de hemen hastayı acilde görür görmez 10 dakika içerisinde gece saat 12.00 olmasına rağmen ekibimizi toparlayıp ve hızlıca ameliyatımıza başladık. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrasında hastamız sağlığına kavuştu ve ameliyatı da başarılı geçti" diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Ersoy, başarılı ameliyattan dolayı tüm ekibe teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını belirtti.

"Aort yırtılmasında ameliyat çok başarılı geçse de yüzde 50'nin üzerinde ölüm oranı var"

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Üzeyir Yılmaz ise, "Hastamız, hastanemizin aciline göğüs ağrısı şikayetiyle nakledildi. Bizlerde ilk tetkiklerinde aort disseksiyonu tanısını koyduk ve hızlıca ameliyathaneyi organize ederek operasyona başladık. Hasta ilk geldiğinde yırtıcı darda göğüs ağrısı vardı, hayati durumu çok kritikti. Ciddi bir ölüm riski bulunuyordu hastanın. Bu aort yırtılması dediğimiz durumda ameliyatta her şey çok başarılı dahi gitse yüzde 50'nin üzerinde bir ölüm oranı ne yazık ki var. Hasta tüm bunların hepsini biliyordu ama kendisi bizlere motivasyon sağlayacak cümleler kurdu. 'Ben, hocam Azerbaycan'da iki tane savaştan çıktım, Allah'ın izniyle bundan da kurtulurum' dedi. Nitekim de öyle oldu, ameliyatımız gayet başarılı geçti. Hastamız şimdi yoğun bakımda, takip sürecimiz devam ediyor ama hayati tablo atlatılmış görünüyor. Şu anda gayet iyi durumdayız çok şükür" şeklinde konuştu.

"Her şey istediğimden de daha güzel oldu"

Azerbaycan'ın Karabağ şehrinde Ermenistan'a karşı savaşta gazi olduğunu söyleyen Asım Seferov Hümbetağaoğlu da, "Rusya'dan Kocaeli'nin Gebze ilçesine yük getiriyordum. Kastamonu'ya geldiğimde bir anda gözlerim karardı. Arabayı durdurdum. Biz de telsiz var, telsizle konuştum. Önümde yaklaşık 5 kilometre ileride polis noktası olduğu söylendi. Kendimi toparlayıp hareket ettim. Orada polislerden yardım istedim. Bana ne olduğunu sordular, kalbimde sıkıntı yaşadığımı söyledim. 5 dakika geçmeden ambulans geldi, ardından Kastamonu'ya, hastaneye kadar geldim. Allah hepsinden razı olsun. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Her şey çok güzel geçti. Her şey istediğimden de daha güzel oldu. Minnettarım Türkiye Cumhuriyetine, hekimlerine, milletine, insanlarına. Görmediğim ilgiyi, karşılamayı burada gördüm" ifadelerini kullandı.

"Karabağ'dan savaştan çıktım, Allah'ın ve doktorların sayesinde ameliyattan da çıktım"

Doktorlara teşekkür eden Hümbetağaoğlu, "Burada bütün güzellikleri gördüm. Üç çocuk babasıyım. Ameliyat yaptılar beni. Çocuklarımla konuştum. Allah'ıma çok şükür, o savaştan beni çıkarttın, Allah'ın ve doktorların sayesinde de burada ameliyattan çıktım. Şükür yaşıyorum, her şey çok güzeldi. Minnettarım. Ben tır şoförlüğü yapıyorum. Deprem olduğu zaman şoförlük yaptım. İki defa deprem bölgesine yük getirdim. Orman yangını oldu, yangında da tırlarla yük getirdim. Benimle birlikte 30 kişi daha hem depremde hem de yangında tırlarla yük getirdi. Hepimiz gelip yardımda bulunduk. Türkiye, bizlere Karabağ savaşında çok büyük yardımlarda bulundu. Ben bizzat Türklerin kendisiyle Karabağ'da savaş yaptım. Arkadaşlarımdan şehit olanlarda oldu, gazi olanlar da oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize de şifa versin" dedi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzman Çağdaş Derdiyok da, başarılı geçen ameliyat dolayısıyla tüm ekibi kutladı.