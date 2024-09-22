Uluslararası Organ Nakli Kongresi İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Uluslararası Organ Nakli Kongresi İstanbul'da Başladı

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Dünya Organ Nakli Derneği'nin 30. Uluslararası Kongresi, İstanbul'da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla başladı. Kongrede organ nakli alanındaki gelişmeler ve Türkiye'nin başarıları vurgulandı.

22.09.2024 23:04  Güncelleme: 23:09
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Uluslararası Organ Nakli Kongresi İstanbul'da başladı

- Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu:

-"Buradan çıkacak her şeyin sağlık ve insanlığa faydası olacağını düşünüyorum"

-"Organ naklini dünyada en iyi yapan 5 ülkeden bir tanesiyiz"

İSTANBUL - Dünya Organ Nakli Derneği'nin 30. Uluslararası Kongresi, Prof. Dr. Mehmet Haberal öncülüğünde ilk kez İstanbul'da yapılıyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Buradan çıkacak her şeyin sağlık ve insanlığa faydası olacağını düşünüyorum.Organ naklini dünyada en iyi yapan 5 ülkeden bir tanesiyiz" dedi.

Dünya Organ Nakli Derneği TTS'nin 30. Uluslararası Kongresi, İstanbul başladı. Bu yıla kadar ABD ve Avrupa'da yapılan kongre ilk kez İstanbul'da gerçekleşiyor. 2018-2020 yıllarında Derneğin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mehmet Haberal

bu kuralı değiştirdi. Toplantıların bölgesel olmasına, ilk bölgenin de İstanbul olmasına karar verildi.

22-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve İstanbul Kongre Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı kongreye, dünyanın dört bir köşesinden, transplantasyonda öncü binlerce bilim insanı katılacak. Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın kurduğu Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT), Türk Dünyası Transplantasyon Derneği ve Türkiye Organ Nakli Derneği de kongreye destek verecek. Bilimde en seçkin dünya ödüllerinden olan Medawar ödülü de kongrenin son gününde; 25 Eylül'de, ilk kez bir Türk bilim insanına; Prof. Dr. Mehmet Haberal'a takdim edilecek. Kongreye Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "1975'te ilk böbrek naklini gerçekleştiren 1980'de 22 yaşında idealist bir stajyeri olarak hocamın ilk karaciğer naklinde Hacettepe'de bulunan birisi olarak ve bir gün stajımızda böbrek naklini gerçekleştirdikten sonra idrarın çıktığı zaman 'İşte çocuklar bu insanın hayatını değiştirdik hayata kazandırdık' dediğinde heyecanını gördükten sonra ve 1979'da dünyaya örnek olacak organ ve doku naklini kanunu geçirten ve hazırlayan hocam a minnetlerimi huzurunuza arz ederim. Bize bu organ nakli heyecanını duyurduktan sonra 1999-2000 yılının başlarında yanında bulunduğum Hanres Tizakis hocamıza buraya katıldığı için teşekkür ediyoruz. Dünyanın en büyük, en iyi cerrahlarından bir tanesi" dedi.

"Organ naklini dünyada en iyi yapan 5 ülkeden bir tanesiyiz"

Bakanlık olarak hedeflerinin organ nakli ve kadavratik bağışları arttırmak olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Ulusal Organ Transplant Koordinasyon Merkezi ile 1000 kişinin çalıştığı ve etik kurullar kontrolünde 2021 senesinde 5000 üzerinde nakil gerçekleştiren ve bu nakillerin 1 yıllık yaşam sürelerinin yüzde 95 civarında olduğu organ naklinin dünyada en iyi yapan 5 ülkeden bir tanesiyiz. Bunu başaran herkese, her merkezle gurur duyuyorum. Onlara teşekkür ediyorum, minnetlerimi huzurunuzda arz ediyorum. Bakanlık olarak hedefimiz bu sayıları daha da arttırmak, bunun yanında da özellikle kadavratik bağışları teşvik edip sayılarını arttırmaktır. Ben buradan çıkacak her şeyin sağlık ve insanlığa faydası olacağını düşünüyorum" İfadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Sadece kültür şehri, sanat şehri, edebiyat şehri değil. Aynı zamanda eğitim şehri ve bilim şehri. Elli sekiz üniversitemizde yaklaşık bir milyona yakın öğrencimizle İstanbul bilime, ciddi anlamda katkı sunuyor. Özellikle sağlık başta olmak üzere her alanda dünyanın dört bir yanından insanlar İstanbul'a şifa bulmaya geliyor. İnanıyorum ki sizin bu kongrenizle birlikte İstanbul'da gördüklerimiz, İstanbul'da yaşadığımız tecrübeler hem şehrimize hem de bilime bir katkı daha sunar. Mehmet Haberal, hocamızı tebrik ederken dedi ki, bu başarı Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısı. Biz de öyle olduğuna inanıyoruz. Mehmet Haberal hocamız Türkiye Cumhuriyeti'nin beşeri sermayesidir. Onun ve ekibinin her başarısı 85 milyon Türk vatandaşını gururlandırıyor" dedi.

Uluslararası Organ Nakli Kongresi İstanbul\'da Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Uluslararası Organ Nakli Kongresi İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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