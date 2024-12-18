Uzmanı uyardı: Her 10 yılda bir taramaya girin

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GASTROENTEROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Kabaçam, geleneksel endoskopik yöntemlerinin önüne geçen kromo-magnifiye endoskopi yönteminin, hücreleri yaklaşık 200 kat büyüterek bağırsak, mide ve yemek borusu gibi organlardaki kanserleri erken saptayarak ameliyatsız tedavi imkanı sunduğunu söyledi. Kabaçam, "45 yaşından sonra tüm bireylerin, belirtiler ve şikayetlerden bağımsız, her 10 yılda bir ileri düzey bir görüntüleme yöntemi olan kromo-magnifiye endoskopik yöntemlerle taramasını ısrarla öneriyoruz" dedi.

Güven Hastanesi Gastroenteroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Kabaçam, yaptığı yazılı açıklamada, kromo-magnifiye endoskopi yöntemini değerlendirdi. Prof. Dr. Gökhan Kabaçam, karaciğer, pankreas, safra kesesi, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs gibi organlarda meydana gelebilecek iltihabi, tümöral ve diğer birçok hastalıkları kapsayan Gastrointestinal Sistem (GI)hastalıklarında net görüntüleme ve hastalığı erken saptama seçeneği sunan kromo-magnifiye endoskopi yöntemi ile bu bölgede bulunan hücrelerin kanserli olup olmadığını veya ileride dönüşme riski olup olmadığını belirlemek için kullandıklarını söyledi. Kabaçam, "Klasik endoskopi ve kolonoskopi yöntemlerine kıyasla kromo-magnifiye endoskopi, kanserli hücreleri çok daha net bir şekilde tespit ediyor. Yöntem sayesinde, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsakta yer alan prekanseröz(kansere dönüşebilen dokular) ve kanserli dokular çok erken evrede ortaya çıkarılıyor ve tedavi süreci hızlanıyor" diye konuştu.

'50 YAŞINDAN SONRASINA DİKKAT'

Kabaçam, Türkiye'de son istatistiklere göre her 29 kişiden birisinde kolon (kalın bağırsak) kanseri geliştiğini ve bunların 10 yıllık bir gelişim süreciyle oluşan hastalıklar olduğunu söyleyerek, özellikle 50 yaşından sonra gaytada gizli kana bakılmasını tavsiye ettiklerini belirtti. Kabaçam, "Gastrointestinal kanal içindeki organlardan kaynaklı rahatsızlıklarda risk profiline bakarak gerekirse endoskopi ve kolonoskopi yöntemlerini tavsiye ediyoruz. Riskli belirtiler arasında, tedaviyle düzelmeyen şikayetler, ailede kanser öyküsü, kilo kaybı, kansızlık, kanama, bulantı-kusma, yutma güçlüğü gibi şikayetler olarak sıralanabilir."

'TESPİT EDİLEMEYEN TÜMÖRLERİ BİLE ORTAYA ÇIKARIYOR'

Dünya Sağlık Örgütü ve Gastroenteroloji/Onkoloji Derneklerinin, 45 yaşını geçen her sağlıklı yetişkinde, belirtiler ve şikayetler olmasından bağımsız olarak tarama programı başlanmasını, 10 yılda bir yapılacak kromo-magnifiye endoskopi yönteminin tercih edilmesini önerdiğini dile getiren Kabaçam, "Kromo-magnifiye işlemi sırasında, endoskop yardımıyla boyar madde gastrointestinal sistemin mukoza yüzeyine püskürtülür. Daha sonra, bu bölgeler büyütmeli (magnifying) endoskopi ile yaklaşık 200 kat büyütülerek detaylıca incelenir. Boyalar farklı bölgelere farklı şekilde tepki verir, bu da doktorun kanserli veya prekanseröz alanları tespit etmesine yardımcı olur. Bu prosedürde, bir endoskop yardımıyla sindirim sistemi yüzeyine boya püskürtülerek, normal endoskopi ile tespit edilemeyen şüpheli lezyonlar, polipler veya tümörler ortaya çıkarılır. Aynı prosedürde yeni gelişen cihazlardaki ışığın dalga boyunu değiştirerek lezyon tespitinin kolaylaşmasını sağlamak mümkün hale gelmiştir. Burada tarama hem normal beyaz ışıkta hem de özel bir ışık kullanılarak yapılmakta, saptanan şüpheli alanların büyütülerek değerlendirmesiyle neredeyse patolojide saptanan doğrulukta görüntüler elde edilir. Tecrübeli ellerde kullanıldığında ileride kansere dönebilecek riskli lezyonların tanı ve tedavisi, dolayısıyla kanserin önlenmesi, ayrıca kansere dönüşmüş odakların doğru tespiti ile tedavisi mümkün olur" dedi.

'BU KANSERLERİ ÖNLEMEK MÜMKÜN'

"Bugün, kolon ve mide kanserlerden binlerce insanımızı kaybediyoruz. Bu kanser türlerinde biz erken teşhisten de öte 'önlemeyi' hedefliyoruz' diyen Kabaçam, yöntemin avantajları ile ilgili şunları söyledi:

"Kanserli veya prekanseröz dokular erken evrede tespit edilerek müdahale edilebilir. Erken evre kanserlerde, büyük ameliyatlara gerek kalmadan endoskopik tedaviler yapılabilir ve böylece organ kaybının önüne geçilir. Hızlı işlem sağlanır ve hasta kısa sürede normal hayatına dönebilir. Ömür boyu diyet gereksinimini ortadan kaldırır ve kişinin yaşam kalitesini korur. Sağlık bakanlığının 2022 verilerine göre, günümüzde her 29 kişiden birinde kolon kanseri görülüyor. 45 yaşından itibaren insanlarda sık şekilde poliplere rastlıyoruz. Kadın- erkek herkesin özellikle 45 yaşından itibaren kolonoskopi ve endoskopi yaptırmasını ısrarla tavsiye ediyoruz. Önlenebilir hastalıklardan dolayı ölüm sayısının önüne geçmek istiyoruz. Kromo-magnifiye endoskopi yöntemiyle de tüm bu rutin işler daha kolaylaşacak, ameliyat gerektirmeden tedavi şansını yakalayacak ve yaşam kaliteniz artmış şekilde hayatınıza sağlıkla devam edebileceksiniz."