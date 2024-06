Sağlık

Uzmanından kurbanda beslenme uyarısı: "Et kendi suyuyla kısık ateşte pişirilmelidir"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Nur Enez Baş: "Etli yemeklere lezzet vermesi için eklenen kuyruk yağı ya da iç yağı kalp damar sağlığını olumsuz etkilemektedir."

KAYSERİ - Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Nur Enez Baş, Kurban Bayramı'nda et tüketimiyle ilgili, "Etli yemeklere lezzet vermesi için eklenen kuyruk yağı ya da iç yağı kalp damar sağlığını olumsuz etkiler. Bu yağların yerine et kendi suyuyla kısık ateşte pişirilmelidir" dedi. Beslenme Uzmanı Baş, pişirme yöntemi olarak da kızartma yerine haşlama ya da ızgara yönteminin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nda günün ilk öğününe etle başlandığını ancak yeni kesilen etin sert ve pişmesi zor olduğu için sindirim problemi yaşatabileceğini dile getiren Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Nur Enez Baş, kurban etinin en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nda kahvaltı olarak et yerine yumurta, peynir gibi protein miktarı yüksek ürünlerin tercih edilmesinin doğru olduğunu aktaran Diyetisyen Enez Baş, "Kurban bayramlarında günün ilk ve önemli öğünü kahvaltı genelde kavurmalı sofralar ile başlar. Ancak yeni kesilen et sert ve pişmesi zor olduğu için sindirim problemlerine sebep olabilir. Etin tüketilmesi için en az 24 saat bekletilmesi gerekmektedir" dedi.

"Kahvaltıda kavurma değil peynir ve yeşillik yiyin"

Kahvaltıda et yerine yumurta, peynir gibi protein kaynakları, tam tahıllı ekmek, taze yeşillikler, domates, salatalık ve biber tüketilmesini öneren Diyetisyen Enez Baş bayram ziyaretlerinden dolayı öğün saatlerinin gecikmemesine dikkat etmek gerektiğini söyledi. Ziyaretler sırasında sunulan ikramlıklardan mümkün olduğunca şekersiz çay, kahve ya da varsa sadece ayran tercih edilmesi, çok fazla ısrar olursa bile en fazla 1 çeşit ikramlık tüketilmesini tavsiye etti.

Çay, kahve tüketimini sınırlandırmanın önemine değinen Diyetisyen Enez Baş, "Her ziyarette çay, kahve içmemeye çalışın. Et içeren yemekler daha çok öğle öğününde tercih edilmeli, akşam öğünü olarak sebze ya da kurubaklagil yemekleri bulunmalıdır. Etli yemeklere lezzet vermesi için eklenen kuyruk yağı ya iç yağı kalp damar sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle et kendi suyuyla kısık ateşte pişirilmelidir. Etlerin az pişmiş olmamasına dikkat etmeli, yakmadan iyice pişirmeliyiz" diye konuştu.

"Kızartmadan uzak durun; haşlama ya da ızgara tercih edin"

Etli yemeklerin yanında C vitamini yönünden zengin besinlerin tercih edilmesinin demir emilimini arttıracağını dile getiren Diyetisyen Enez Baş, "Öğünlere bol limonlu salata, ev yapımı portakal, mandalina suyu ya da limonata eklemek yerinde olacaktır. Ayrıca etli yemeklerin yanında ayran, yoğurt tüketimi demir emilimini azaltacağı için tercih edilmemelidir" dedi.

Pişirme yöntemi olarak haşlama ya da ızgarada pişirme yöntemlerini tavsiye eden Diyetisyen Enez Baş kızartma işleminden uzak durmak gerektiğinin altını çizdi. Sakatatların kolesterol içeriği fazla olduğu için sakatat tüketimini de minimumda tutmak gerektiğini belirterek özellikle hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde su tüketimine daha çok özen gösterilmesi, günde 2-3 litre su içilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların bu süreçte daha dikkatli olmaları ve uyguladıkları diyete bayram süresince de devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Enez Baş "Bayramda alınan enerjiyi dengelemek için en azından yürüyüş ve spor aktiviteleri için fırsat oluşturulmalıdır. Fiziksel aktivitenin kan şekeri ve kolesterolü azaltmaya, kilo kaybetmeye ve bağırsak hareketlerini arttırmaya yardımcı olduğu unutulmamalıdır. Fiziksel aktiviteyi arttırmak için bayram ziyaretlerine yürüyerek gidilmeli ve haftada 2-3 gün en az 30-45 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır" dedi.