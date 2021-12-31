Uzmanından yılbaşı akşamı sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika

Yılbaşı gibi özel günlerin insanları büyük sofralarda buluştururken, yapılacak doğru seçimlerle sağlıklı beslenmeye devam etmenin mümkün olabildiğini söyleyen Uzman Diyetisyen ve Uzman Klinik Psikolog Merve Öz, özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde doğru ve sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemimiz için önemine dikkat çekti. Dyt. Merve Öz hem yılbaşı akşamına hazırlık hem de akşamını da sağlıklı geçirebilmek için önerilerde bulundu…

Yılbaşı gecesinden önce tüm gün normal rutinde beslenmek gerektiğine işaret eden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinden Uzm. Dyt. Uzm. Klinik. Psk. Merve Öz, "Akşama mide hacminizin boş olmasını sağlamak için gün içinde öğün atlarsanız akşama kadar kan şekeriniz düşeceğinden akşam besin alımınızı kontrol edemeyebilirsiniz. Güne güzel bir kahvaltı ile başlayın. Öğlen sebze yemeğinin yanında 1 kase yoğurdunuzu tüketin. Öğle yemeği ile akşam yemeği arasında 1 porsiyon meyve ve 2 tam ceviz ile ara öğün yapın" diye konuştu.

ÇOK YAĞLI VE BOL SOSLU ANA YEMEK TERCİH ETMEYİN

Yılbaşı sofrasında ana yemeğin çok yağlı ve bol soslu olmaması gerektiği uyarısında bulunan Öz, yağlı ve soslu yemeklerin sindirimi zor olacağından yağlı bir yemeğin tüm gece rahatsız edeceğini bu nedenle ana yemeğin fırında, ızgara veya haşlama gibi yöntemlerle hazırlanmasını önerdi.

YEMEK MASASINDA UZUN SÜRE KALMAYIN

Yemek masasında uzun kalınmaması gerektiğini söyleyen Öz, "Yemek masasında kalınan süre uzadıkça daha fazla yemek yemeğe eğilim olacaktır. Yemek yedikten sonra sohbete yemek masasından kalkarak devam etmekte fayda vardır.

KARBONHİDRAT TÜREVİ YİYECEKLERDEN SEÇİM YAPARAK TÜKETİN

Masada karbonhidratlı besinler arasında seçim yapılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Merve Öz, "Örneğin hem pilav hem börek hem kısır varsa seçim yapın. ya da hepsinden 2 şer kaşık alın. Ama mutlaka miktarı sınırlayın. Ayrıca, kendinize tabak hazırlayarak yiyeceğiniz miktarı sınırlayın. Yiyecekler tabağına alındığında daha bilinçli bir tüketim yapılır. Diğer türlü sohbet sırasında yenilen yiyeceklerin kontrolünü sağlamak zor olacaktır" diye konuştu.

ANA YEMEKTEN SONRA KURUYEMİŞ, MEYVE VE TATLI İÇİN BİR SÜRE ARA VERİN

Ana yemekten sonra bir süre ara verilmesi gerektiği uyarısını yapan Dyt. Öz, kuruyemiş, meyve ve tatlı için bir süre ara verildiğinde kan şekerinin daha normal seyredeceği ve oluşacak mide sorunlarının, şişkinliğin daha aza indirileceğini de ifade etti. Ayrıca, kuruyemişleri de mümkün olduğunca sınırlı tüketmek gerektiğini söyleyen Dyt. Öz, "Kuruyemiş kasesinden kuruyemiş yendiğinde kişinin kendisini sınırlaması ve kuruyemişi sayması zor olacaktır. Onun yerine bir tabağa kuruyemiş alarak, tüketilecek miktar sınırlandırılabilir" diye konuştu.

KALORİLER PAYLAŞTIKÇA AZALIR PRENSİBİNİ UYGULAYIN

"Hem nar hem mandalina hem Trabzon hurması hem kivi yiyecekseniz lütfen meyvenin yarısını ya da daha fazlasını sevdiklerinizle paylaşın" diyen Dyt Merve Öz, "Unutmayın kaloriler de paylaştıkça azalır. Yemek çeşidinin bol olduğu sofralar için ağır tatlılardan kaçınmak gerekir. Kan şekerinin aşırı yükselmesini engellemek için sütlü tatlılar ya da meyve tüketilmelidir" dedi.

İÇECEK TERCİHLERİNİZİ DE KALORİSİZLERDEN YANA YAPIN

Yılbaşı sofrasında asitli ve bol şekerli, kalorili içeceklerden uzak durulması gerektiğini dile getiren Uzm. Dyt. Merve Öz, bunlar yerine naneli, limonlu soda ya da şekersiz meyve komposto su tüketebileceğini belirterek "Lütfen gece boyunca sıfır kalorili, en harika içecek olan suyu tüketmeyi ihmal etmeyin" diye konuştu. Yılbaşı gecesi alkol alınacaksa, aç olmamaya dikkat edilmesi gerektiğine de işaret eden Dyt. Merve Öz, sözlerine şöyle devam etti:

"Açlık hem mide problemi yaşatabilir hem de alkol emilimini hızlandıracaktır. İçki tüketildiğinde oranı düşük alkol tercih etmek ve tüketmeye başlamadan alınacak miktarı belirlemek gerekir. Alkolün 1 gramının 7 kalori olduğu unutulmamalıdır.İçki içildiğinde en büyük sorun vücudun susuz kalmasıdır. Alkol ciddi su kaybına neden olacağından en az içilen alkol miktarı kadar da su tüketmeye dikkat edilmelidir."

YILIN İLK GÜNÜNE YÜRÜYEREK BAŞLAYIN

Yılın ilk gününde kahvaltı sonrasında açık havada yürüyüş yapılması gerektiğini dile getiren Öz, "Açık havada yapılacak güzel bir yürüyüş hem yeni yıla güzel bir başlangıç yapmanızı sağlayacak hem de bir önceki gece aldığınız kalorilileri yakmak için güzel bir fırsat yaratacaktır" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Uzm. Dyt. Uzm. Klinik. Psk. Merve Öz, yılbaşı gecesi için yaptığı uyarıların ardından yılbaşı sofralarını süsleyecek sağlıklı ve lezzetli bir menü önerdi:

YILBAŞI MENÜSÜ

Öz'ün, sağlıklı menü önerisi şöyle:

-Brokoli Çorba

- Fırında Hindi

- Avokadolu Mevsim Salata

- Karabuğday Pilavı

- Yulaflı Raw Kurabiye