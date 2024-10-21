Van Gölü Suyundan Sıvı Sabun Üretimi - Son Dakika
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Sağlık

Van Gölü Suyundan Sıvı Sabun Üretimi

Van Gölü Suyundan Sıvı Sabun Üretimi

BEÜ, Van Gölü suyuyla sıvı sabun üretiyor. 'Beren' markasıyla geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

21.10.2024 11:19
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BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülen proje kapsamında, Van Gölü'nün sodalı suyu kullanılarak sıvı sabun üretimi yapıldı. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Van Gölü suyundan üretilen katı ve sıvı ürünler için bu yıl 'Beren' markasını oluşturup patentini aldıklarını belirtti. Üretilen sıvı sabun için şimdi de pazarlayacak girişimciler aranıyor.

BEÜ bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan sıvı sabun üretildi. Göl suyu üniversite yerleşkesine götürülerek bir gün bekletiliyor, daha sonra da BEÜ Sabun Üretim Atölyesi'nde yapılan karışımlar ve işlemlerin ardından sıvı sabun üretimi yapılıyor.

'BEREN' MARKASINI OLUŞTURUP PATENTİNİ ALDIK'

Üretim atölyesini ziyaret eden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Van Gölü suyundan üretilen katı ve sıvı ürünler için bu yıl 'Beren' markasını oluşturup patentini aldıklarını belirterek, "Sıvı sabun imalatında seri üretime geçtik. Katı sabun üretimi ve bazı kremlerin üretimi çalışmalarımız da devam ediyor. 'Beren' markasıyla çok sayıda ürün üreterek, katkı sağlamak istiyoruz. Beren markasının diğer ürünlerden ve diğer markalardan farkı, ürünlerimizin tamamen Van Gölü'nün sodalı suyundan üretilmesidir. Dolayısıyla bu yönde bir farkı bulunmaktadır. Van Gölü'nün sodalı suyu çok ekonomik ve özellikle sıvı deterjan üretiminde saflaştırılması gerekiyor. Bazı süreçlerden geçerken bir maliyet gerektiriyor. Ama biz doğrudan bu suyu alıp kullanabiliyoruz. Böyle bir avantaj var. Bu markamızı üniversite olarak tescil ettirdik ve kendimiz şu anda üretiyoruz. Bu ürünü Türkiye geneline ve belki daha sonra uluslararası düzeyde de daha geniş kitlelere ulaştıracak şekilde üretecek bir üretici arayışındayız. Bu konuda bazı görüşmelerimiz de oldu. Dolayısıyla bir müteşebbis ile biz bunu sadece kendi ilimizde ve bölgemizde değil, bütün Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Bu ürünü ekonomik anlamda hem ilimize hem üniversitemize katkısı olursa, Türkiye'nin yeni farklı özellikle doğal ortamdan ham madde alınarak farklı bir ürün olarak bunu sunulmasını istiyoruz. Bu konuda bir veya birkaç müteşebbisle bu işi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

VAN GÖLÜ SUYUNUN ÖZELLİKLERİ SABUNUMUZDA VAR'

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Onat ise Van Gölü suyunun kozmetik maddelerin üretiminde benzersiz bir su olduğunu ifade ederek, "Çünkü dokunmatik malzeme üretiminde çözücü için aranan tüm özellikler Van Gölü suyunda doğal bir şekilde var. Bunun önemli birinci noktası, herhangi bir ek maliyet gerektirmiyor. İkincisi ise çok doğal ve kimyasal kullanmıyorsunuz. Çünkü temizlik malzemeleri veya kozmetik malzemeleri üretirken kullandığınız kimyasalların belki de yüzde 20 civarı Van Gölü'nde doğal olarak bulunuyor. Yaptığımız analizlerde bunu belirledik. Rektörümüzün teşvikiyle bu Ar-Ge çalışmalarına başladık. Sıvı sabun üretimi için ilk aşamayı tamamladık. Diğer malzeme üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Aldığımız suyu süzüyoruz ve yaklaşık 24 saat bekletiyoruz. Sonra beklettiğimiz suyu kullanmaya başlıyoruz. Yüzde 80'in üzerinde Van gölü suyu kullanıyoruz veya duruma göre oranı düşürüyoruz. Van Gölü suyunun özellikleri sıvı sabunumuzda doğal olarak bulunuyor. Gerek cilde olsun gerek saç yapısına olan etkisi olsun. Bu araştırmalar sonucunda da mevcut. Bugüne kadar herhangi bir yan etki ile karşılaşmadık. Yaptığımız analizler sonucunda da herhangi bir şey görmedik. Bu sabunun hızlı bir şekilde bölgemize kazandırılması için gerekli çalışmaları devam ettiriyoruz. Talepler doğrultusunda, atölyemizde günlük iki ton üretim yapabiliriz." dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Van Gölü Suyundan Sıvı Sabun Üretimi - Son Dakika

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