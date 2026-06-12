Yaz Aylarında Çocuklarda Enfeksiyon Artışı

YAZ döneminde çocuklarda enfeksiyon vakalarında artış olabileceğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Karaaslan, "Yaz aylarında çocuklarda özellikle ishal ve kusma ile seyreden bağırsak enfeksiyonları, enterovirüslere bağlı el-ayak-ağız hastalığı, temiz olmayan deniz ve havuz suyu kaynaklı cilt, göz, kulak ve idrar yolu enfeksiyonları ile böcek ve kene kaynaklı enfeksiyonlar daha sık görülmektedir" dedi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, çocukların daha fazla açık alanda vakit geçirmesi, havuz ve deniz kullanımının yaygınlaşması bazı enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığını artırıyor. Özellikle bağırsak enfeksiyonları, el-ayak-ağız hastalığı, havuz kaynaklı enfeksiyonlar ve böcek-kene temasıyla gelişen hastalıklar yaz döneminde çocuklarda daha sık karşımıza çıkıyor. İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Karaaslan, yaz aylarında çocuklarda sık görülen enfeksiyonlar ve bunlardan korunmak için ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

'YAZ AYLARINDA BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARI VE EL-AYAK-AĞIZ HASTALIĞI DAHA SIK GÖRÜLÜYOR'

Yaz döneminde bazı enfeksiyonların belirgin şekilde arttığını söyleyen Uzm. Dr. Karaaslan, "Yaz aylarında çocuklarda özellikle ishal ve kusma ile seyreden bağırsak enfeksiyonları, enterovirüslere bağlı el-ayak-ağız hastalığı, temiz olmayan deniz ve havuz suyu kaynaklı cilt, göz, kulak ve idrar yolu enfeksiyonları ile böcek ve kene kaynaklı enfeksiyonlar daha sık görülmektedir" diye konuştu.

'SICAK HAVA TEK BAŞINA BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATMAZ'

Sıcak havaların doğrudan bağışıklık sistemini bozmadığını ancak bazı dolaylı etkiler oluşturabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Karaaslan, "Sıcak hava doğrudan bağışıklık sistemini zayıflatmaz. Ancak sıvı kaybı, düzensiz beslenme, yetersiz uyku ve aşırı güneş maruziyeti çocukların enfeksiyonlara karşı direncini azaltabilmektedir" ifadelerini kullandı.

'YAZ İSHALLERİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ HİJYEN EKSİKLİĞİ'

Yaz aylarında sık görülen ishallerin nedenlerine değinen Uzm. Dr. Karaaslan, "Yüksek sıcaklıklar mikroorganizmaların gıdalarda daha hızlı çoğalmasına neden olur. Mikroorganizmalarla kontamine olmuş yiyeceklerin tüketilmesi, hijyen kurallarına yeterince uyulmaması ve temiz olmayan havuz ya da deniz suyunun yutulması yaz ishallerinin artmasına yol açmaktadır" dedi.

'AÇIKTA SATILAN YİYECEKLER GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇABİLİR'

Yaz aylarında açıkta satılan yiyecek ve içeceklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Karaaslan, "Özellikle sıcak havanın etkisiyle açıkta satılan yiyeceklerin bakteri, virüs ve parazitlerle kontamine olma ihtimali artmaktadır. Sütlü tatlılar, dondurma, et ürünleri ve uzun süre bekletilmiş yiyeceklerin tüketilmesi çocuklarda gıda zehirlenmelerine yol açabilmektedir" diye konuştu.

'HAVUZ VE DENİZ ENFEKSİYONLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI'

Yaz tatillerinde havuz ve deniz kullanımının enfeksiyon riskini artırabildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Karaaslan, "Havuz ve deniz kaynaklı enfeksiyonlar genellikle suyun yutulmasına bağlı gastroenteritler ve temas sonucu gelişen cilt, göz ve kulak enfeksiyonlarıdır. Ayrıca kirli havuz ve deniz suyu teması, ıslak mayoların uzun süre çocukların üzerinde kalması da idrar yolu enfeksiyonlarında artışa neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Korunmak için bazı basit önlemlerin yeterli olabileceğini belirten Uzm. Dr. Karaaslan, şu bilgileri paylaştı:

"Kirli olduğu düşünülen deniz ve havuzlarda yüzülmemeli, mümkün olduğunca su yutulmamalı, yüzme sonrası duş alınmalı ve kulaklar iyice kurulanmalıdır. Ayrıca ıslak deniz kıyafetleriyle uzun süre durulmamalı mümkün olan en kısa sürede kıyafetler değiştirilmelidir" diye konuştu.

'BELİRTİLER ENFEKSİYONUN TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR'

Yaz enfeksiyonlarında görülen belirtilerin enfeksiyonun türüne göre farklılık gösterebildiğini kaydeden Uzm. Dr. Karaaslan, "Çocuklarda ateş, ishal, kusma, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, cilt döküntüleri, boğaz ağrısı, kulak ağrısı ve gözlerde kızarıklık gibi belirtiler sık görülmektedir" dedi.

'SIVI KAYBI ÖZELLİKLE KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR'

Bebekler ve küçük çocuklarda sıvı kaybının çok daha hızlı gelişebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Karaaslan, "Yetersiz sıvı alımı ve uzun süren ishal-kusma durumlarında ciddi sıvı kayıpları oluşabilir. Ağız kuruluğu, gözlerde çöküklük, idrar miktarında azalma, aşırı uyku hali ve bilinç değişikliği önemli tehlike işaretleridir" diye konuştu.

'TEMİZLENMEYEN KLİMALAR ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRABİLİR'

Klima kullanımının bazı durumlarda enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Karaaslan, "Düzenli temizlenmeyen klimaların filtre ve su sistemlerinde mikroorganizmalar birikebilir. Bu durum özellikle solunum yolu enfeksiyonları açısından risk oluşturur. Ayrıca klimaların oluşturduğu kuru hava, çocuklarda burun ve boğaz mukozasını tahriş ederek enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir" ifadelerini kullandı.

'KORUNMANIN TEMELİNDE HİJYEN VE YETERLİ SIVI TÜKETİMİ VAR'

Ailelere önemli önerilerde bulunan Uzm. Dr. Karaaslan, şunları söyledi:

"El hijyenine dikkat edilmeli, güvenilir gıda ve içme suyu tercih edilmeli, açıkta satılan ürünlerden kaçınılmalı ve çocukların yeterli sıvı tüketmesi sağlanmalıdır. Havuz hijyenine dikkat edilmesi ve rutin aşıların eksiksiz yaptırılması da enfeksiyonlardan korunmada büyük önem taşımaktadır" dedi.

'BAZI BELİRTİLER ACİL DEĞERLENDİRME GEREKTİRİYOR'

Bazı durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Karaaslan, "Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda yüksek ateş, ateşin uzun sürmesi, havale geçirilmesi, nefes darlığı, bilinç değişikliği, yeterli sıvı alamama, şiddetli kusma ve ishal nedeniyle gelişen mukozalarda kuruluk ve göz kürelerinde çöküklük gibi aşırı sıvı kaybı belirtileri ve vücutta yaygın cilt döküntülerinin olması durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.