Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin Cerrahisi Newsweek\'in En İyi Uzmanlaşmış Hastaneleri Listesinde Yer Aldı

Sağlık

Amerika merkezli haber dergisi Newsweek'in yayınladığı 'Dünyanın En İyi Uzmanlaşmış Hastaneleri' listesi açıklandı. Prof. Dr. Uğur Türe başkanlığındaki Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin Cerrahisi 'Newsweek World's Best Specialized Hospitals' sıralamasında yer aldı. Elde edilen başarının Türkiye için önemine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, "Bu gelişme gençlere de yol açtı. Onlar ileride daha da başarılı olacak. Her koşulda en iyisi yapılabilir" diye konuştu.

Dünyanın prestijli dergilerinden Newsweek, bu sıralamayı bilim alanında 10 sayfalık ayrıntılı bir raporla yapıyor. Sıralamada bölümün bilimsel ve teknolojik gelişmişlik düzeyi, yaptığı ameliyatların başarısı, dünyaya kattığı değer, bilimsel alanda dünyadaki söz sahipliği, öncü olduğu yenilikler gibi çok sayıda kriter göz önüne alınıyor. Kalabalık bir jüri tarafından bu faktörlere dayanılarak puanlar veriliyor ve sonuçlar belirleniyor.

Türkiye'den sadece Yeditepe Üniversitesi Hastanelerinin yer aldığı liste hakkında konuşan Prof. Dr. Uğur TÜRE, "Açıkça söylemek gerekirse, benim için de sürpriz oldu. 20-30 profesörün ve 20-30 asistanın olduğu bölümlerle kıyaslanmamız beni de şaşırttı. Dünya çapında büyük işler yaptığımız bir kez daha kabul gördü. Olanakları zorlayarak kaliteyi arttırmak her zaman mümkün. Birçok bölüm artık böyle bir sıralamaya girilebileceğini gördü. Üniversitemiz adına da çok mutluyum. Kurucu Başkanımız Sayın Bedrettin Dalan'ın, sayın Rektörümüz Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'ün bu başarıda çok büyük emeği var. Şimdi bunu onlarla birlikte kutlamak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ndeki kutlama törenine, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Burak Dalan, Tıbbi Koordinatör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Faruk Yencilek, Anesteziyoloji & Reanimasyon Koordinatörü Prof. Dr. Hatice Türe ile birçok hekim, hemşire ve çalışan katıldı.

"HER ZAMAN DAHA İYİ ŞEYLER YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Törende konuşan Bedrettin Dalan, "Uğur hoca, beyin cerrahisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın en önemli tıp dergilerine birçok kez kapak oldu. Beyin cerrahisi bölümümüz, Prof. Dr. Uğur Türe başkanlığında en üst noktaya ulaştı. İnsanlarımız, hasta olduklarında 'ABD'de, Avrupa'da derman bulur muyum' diye gidiyor. Artık milletçe bu kompleksi çöpe atmalıyız. Türkiye'de çok güzel hastanelerimiz, doktorlarımız var. Beyin cerrahisi denilince de akla gelen ilk isim Uğur Hocamız. Tüm hemşire, doktor, sağlık personeli ve ekibe bu başarı için şükranlarımı sunuyorum. Hep beraber Atatürk'ün evlatlarıyız, o nedenle her zaman daha iyi, daha güzel şeyler yapmak zorundayız. Biz ne kadar gurur duyuyorsak, Türk milleti de o kadar gurur duymalı" dedi.

"GENÇLER HİÇBİR ZAMAN UMUDUNU KAYBETMESİN"

Başarının arkasında çok büyük emek olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ise "Çok gururluyuz. Bu başarıyı Uğur hocamız sayesinde elde etmemiz üniversitemiz adına da büyük bir mutluluk. Kolay değil, dünyada birçok sıralama var. Klinik sıralamalar da karşımıza yeni çıktı ve biz de hemen yerimizi aldık. Bu başarının arkasında çok büyük emek, sabır ve adanmışlık var. Bu başarı, ülkemizde sağlık hizmetlerinin nerede olabileceğini de gösteren çok önemli bir örnek oldu. Diğer başarıları da peşinde getirecek. Uğur hocam çok önemli beyin cerrahları yetiştiriyor. Öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Bütün birikimlerimizi onlara aktarıyoruz. Gençler hiçbir zaman umutlarını kaybetmesin. Ülkemizde her geçen gün bir başka yeni başarıya imza atabilirler" dedi.