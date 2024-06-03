Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin Cerrahisi Newsweek'in En İyi Uzmanlaşmış Hastaneleri Listesinde Yer Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin Cerrahisi Newsweek'in En İyi Uzmanlaşmış Hastaneleri Listesinde Yer Aldı

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin Cerrahisi Newsweek\'in En İyi Uzmanlaşmış Hastaneleri Listesinde Yer Aldı

Newsweek'in yayınladığı 'Dünyanın En İyi Uzmanlaşmış Hastaneleri' listesinde Prof. Dr. Uğur Türe başkanlığındaki Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin Cerrahisi yer aldı. Bu başarı Türkiye için önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, gençlere ilham vererek her koşulda en iyisini yapmanın mümkün olduğunu belirtti.

03.06.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika merkezli haber dergisi Newsweek'in yayınladığı 'Dünyanın En İyi Uzmanlaşmış Hastaneleri' listesi açıklandı. Prof. Dr. Uğur Türe başkanlığındaki Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin Cerrahisi 'Newsweek World's Best Specialized Hospitals' sıralamasında yer aldı. Elde edilen başarının Türkiye için önemine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, "Bu gelişme gençlere de yol açtı. Onlar ileride daha da başarılı olacak. Her koşulda en iyisi yapılabilir" diye konuştu.

Dünyanın prestijli dergilerinden Newsweek, bu sıralamayı bilim alanında 10 sayfalık ayrıntılı bir raporla yapıyor. Sıralamada bölümün bilimsel ve teknolojik gelişmişlik düzeyi, yaptığı ameliyatların başarısı, dünyaya kattığı değer, bilimsel alanda dünyadaki söz sahipliği, öncü olduğu yenilikler gibi çok sayıda kriter göz önüne alınıyor. Kalabalık bir jüri tarafından bu faktörlere dayanılarak puanlar veriliyor ve sonuçlar belirleniyor.

Türkiye'den sadece Yeditepe Üniversitesi Hastanelerinin yer aldığı liste hakkında konuşan Prof. Dr. Uğur TÜRE, "Açıkça söylemek gerekirse, benim için de sürpriz oldu. 20-30 profesörün ve 20-30 asistanın olduğu bölümlerle kıyaslanmamız beni de şaşırttı. Dünya çapında büyük işler yaptığımız bir kez daha kabul gördü. Olanakları zorlayarak kaliteyi arttırmak her zaman mümkün. Birçok bölüm artık böyle bir sıralamaya girilebileceğini gördü. Üniversitemiz adına da çok mutluyum. Kurucu Başkanımız Sayın Bedrettin Dalan'ın, sayın Rektörümüz Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'ün bu başarıda çok büyük emeği var. Şimdi bunu onlarla birlikte kutlamak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ndeki kutlama törenine, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Burak Dalan, Tıbbi Koordinatör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Faruk Yencilek, Anesteziyoloji & Reanimasyon Koordinatörü Prof. Dr. Hatice Türe ile birçok hekim, hemşire ve çalışan katıldı.

"HER ZAMAN DAHA İYİ ŞEYLER YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Törende konuşan Bedrettin Dalan, "Uğur hoca, beyin cerrahisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın en önemli tıp dergilerine birçok kez kapak oldu. Beyin cerrahisi bölümümüz, Prof. Dr. Uğur Türe başkanlığında en üst noktaya ulaştı. İnsanlarımız, hasta olduklarında 'ABD'de, Avrupa'da derman bulur muyum' diye gidiyor. Artık milletçe bu kompleksi çöpe atmalıyız. Türkiye'de çok güzel hastanelerimiz, doktorlarımız var. Beyin cerrahisi denilince de akla gelen ilk isim Uğur Hocamız. Tüm hemşire, doktor, sağlık personeli ve ekibe bu başarı için şükranlarımı sunuyorum. Hep beraber Atatürk'ün evlatlarıyız, o nedenle her zaman daha iyi, daha güzel şeyler yapmak zorundayız. Biz ne kadar gurur duyuyorsak, Türk milleti de o kadar gurur duymalı" dedi.

"GENÇLER HİÇBİR ZAMAN UMUDUNU KAYBETMESİN"

Başarının arkasında çok büyük emek olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ise "Çok gururluyuz. Bu başarıyı Uğur hocamız sayesinde elde etmemiz üniversitemiz adına da büyük bir mutluluk. Kolay değil, dünyada birçok sıralama var. Klinik sıralamalar da karşımıza yeni çıktı ve biz de hemen yerimizi aldık. Bu başarının arkasında çok büyük emek, sabır ve adanmışlık var. Bu başarı, ülkemizde sağlık hizmetlerinin nerede olabileceğini de gösteren çok önemli bir örnek oldu. Diğer başarıları da peşinde getirecek. Uğur hocam çok önemli beyin cerrahları yetiştiriyor. Öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Bütün birikimlerimizi onlara aktarıyoruz. Gençler hiçbir zaman umutlarını kaybetmesin. Ülkemizde her geçen gün bir başka yeni başarıya imza atabilirler" dedi.

Kaynak: DHA

Yeditepe Üniversitesi, Uğur Türe, Newsweek, Türkiye, Dünya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin Cerrahisi Newsweek'in En İyi Uzmanlaşmış Hastaneleri Listesinde Yer Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 13:12:40. #1.13#
SON DAKİKA: Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin Cerrahisi Newsweek'in En İyi Uzmanlaşmış Hastaneleri Listesinde Yer Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement