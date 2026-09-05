Yürüyemez denilen üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç, Ankara'da yeniden yürümeye başladı - Son Dakika
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Yürüyemez denilen üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç, Ankara'da yeniden yürümeye başladı

Yürüyemez denilen üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç, Ankara\'da yeniden yürümeye başladı
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Kars'ta migren atağı sırasında 6'ncı kattan düşerek omuriliği kırılan ve doktorların 'yürüyemez' dediği üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay süren rehabilitasyon tedavisinin ardından yeniden ayağa kalktı.

KARS'ta migren atağı nedeniyle 6'ncı kattan düşerek omuriliği kırılan, doktorların 'yürüyemez' dediği üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç (18), Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay süren rehabilitasyon tedavisiyle yeniden ayağa kalkıp yürümeye başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceylan Ağaç, 21 Mayıs'ta ailesini ziyaret için gittiği Kars'ta, migren atağı nedeniyle başının dönmesi sonuncu 6'ncı kattaki pencereden düşerek, ağır yaralandı. 2 omurgasında kırık oluşan Ağaç, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Doktorlar, omurilik yaralanması nedeniyle Ceylan Ağaç'ın yürüyemeyeceğini söyledi. Haziran ayında Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edilen Ağaç, Omurilik Hasarı Rehabilitasyon Kliniği'nde rehabilitasyon programına alındı. Ağaç'ın yaklaşık 3 ay önce başlayan tedavi programında robotik yürüme sistemi, yer çekimi azaltılmış koşu bandı, su içi egzersizleri ve fizyoterapist eşliğinde bireysel terapi uygulamaları birlikte yürütüldü. Ağaç, bacaklarında hareket olmadan başladığı tedavi sürecinde büyük aşama kaydetti ve ayağa kalkıp yeniden yürümeye başladı.

'DOKTORLAR YÜRÜYEMEZ FELÇ DEDİ'

Tedavisi süren Ceylan Ağaç, Bursa'dan ailesini ziyaret için Kars'a gittiğinde olayın gerçekleştiğini anlatarak, "Migrenim var, midem bulanıyordu. Pencereyi açtım. O sıra yere bakmamla düşmem bir oldu. Düştüğümde bilincim açıktı. Ameliyattan sonra yoğun bakımda doktorlar 'yürüyemez, felç' dediler, 'yüzde 1 ihtimal var' dediler. O süreçte çok acı çektim. Fizik tedavi bir işe yaramadı. Ardından 13 Haziran'da Ankara'ya helikopter ambulansla geldim. Çok acı çekiyordum ama hep diyordum, 'Ceylan Ankara'da iyi olacaksın.' Helikopterle 1,5 saatte buraya geldik. İlk geldiğim an kimse dokunamıyordu, çok ağrım oluyordu. Geldikten 3 hafta sonra fizik tedaviye başladım. Ama yavaş yavaş ilaçlar sayesinde tek tek atlattım. Bazen diyorum 'ilk günkü halim çok kötüydü.' Şu an fizyoterapistim Adil Bey, doktorlarımın tedavisi sayesinde ve azmim sayesinde atlattım, yürüdüm. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum" dedi.

'AŞAMA AŞAMA YÜRÜMEYE BAŞLADIM'

Ceylan Ağaç, aşama aşama önce yatakta oturmaya başladığını, ardından sandalyede oturarak ve ardından da destekle yürümeye başladığını anlatarak, "Ben yürüyemeyeceğime inanmıyordum. Kendime çok güveniyordum. İlk başta kendimi salmıştım ama sonra 'yapacağım' dedim. Buradaki doktorlar bana çok güven verdi. 'Yaparsın, daha gençsin' dediler hep. Burada, kaslarımı kuvvetlendirmek için direnç egzersizi yapıyoruz, kaslara uyarı veriliyor, denge hareketleri yapıyoruz. Havuz ve bilgisayarlı çalışmalar yapıyoruz. Havuzda tek başıma yürüyebiliyorum. Sonra aşama aşama destekle yürümeye başladım ve yürüyorum. O kadar güzel bir his ki anlatılmaz bir duygu. İlk günler hiç başımı kaldıramıyordum. Şu an yürüyorum. Yani pes etmek yok. Yüzde 1'i şu an yüzde 99'a çıkardım. Kendime çok güveniyorum. Süreç çok yavaş ilerliyor; ama pes etmek yok. O yüzde 1'i de tamamlayacağım inşallah" diye konuştu.

'AYAK VE BACAKLARINDA HİÇ HAREKET YOKTU'

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde Omurilik Hasar Kliniği'nden Doç. Dr. Zeynep Tuba Bahtiyarca, Ceylan Ağaç'ın belinde oluşan iki omurga kırığına bağlı bir travmatik omurilik yaralanmasının geliştiğini anlatarak, "Ceylan kliniğimize ilk geldiğinde ayak ve bacaklarında hiç aktif hareket yoktu. Ama bacaklarında ve hislerinde kısmi korunmuşluklar vardı. Önce ağrı kontrolü için medikal tedavilerini düzenledik. Ardından hastanın ağrıları rahatladıktan sonra, oturmalar, oturma dengesinin ardından, rehabilitasyon sürecinde çeşitli elektrik stimülasyonları, bisiklet uygulamaları, bu esnada yeniden ayakta durma, ağırlık aktarımı ve yürümeyi ona hatırlatmak amacıyla robotik rehabilitasyondan yararlandık. Sonrasında hasta paralel barda ayağı kaldırıldı. Sonraki süreçte de yürüteçle ve şu anda da kanedyenle yürür hale geldi" dedi. Doç. Dr. Bahtiyarca, 2-3 haftalık rehabilitasyon süreci sonrası hastayı taburcu etmeyi planladıklarını kaydetti.

'TAM BAĞIMSIZ HALDE TABURCU EDECEĞİZ'

Fizyoterapist Adil Songur ise klinikte omurilik hasarı alan hastaların bağımsızlıklarını artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, robotik egzersizler ile Ceylan Ağaç'ın yürümesini sağladıklarını ve amaçlarının tam bağımsız halde taburcu etmek olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Yürüyemez denilen üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç, Ankara'da yeniden yürümeye başladı - Son Dakika

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