Silopi'de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Silopi'de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

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Silopi'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, törenlerle coşkuyla kutlandı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, düzenlenen tören ve programlarla coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törene ilçe protokolü, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Silopi'de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Silopi Cumhuriyet Meydanı’nda Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. Saat 09.30’da başlayan törene Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, ilçe protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Silopi'de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

Törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Meydanda gerçekleştirilen törenle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yapılırken, ilçede bayram coşkusu yaşandı.

Silopi'de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

Tebrikat töreni kaymakamlıkta gerçekleştirildi

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından kutlama programı Silopi Kaymakamlığı makamında düzenlenen Tebrikat Töreni ile devam etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen törende ilçe protokolü, Kaymakam Çağlar Partal’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Silopi'de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

172. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda bayram buluşması

Kutlama programının son durağı ise 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı oldu. Burada düzenlenen programa Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve Tuğgeneral Levent Kaya’nın yanı sıra ilçe protokolü ve davetliler katıldı.

Programda Kaymakam Çağlar Partal ile Tuğgeneral Levent Kaya, törene katılan misafirlerle birebir ilgilenerek sohbet etti ve katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Silopi'de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programın ardından misafirler tek tek uğurlanırken, Silopi’deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları tamamlandı.

Silopi'de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

Kutlama programlarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

Son Dakika

Son Dakika Silopi Silopi'de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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