10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

10 Kulüp PFDK\'ya Sevk Edildi

Trendyol Süper Lig'de 10 kulüp, çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

21.05.2025 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'den 10 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantı sonrası sevkleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan sevkler şöyle:

"Samsunspor Kulübü'nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sivasspor Kulübü futbolcusu Murat Paluli'nin 18.05.2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bodrum FK'nın 18.05.2025 tarihinde oynanan Bodrum FK - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Bodrum FK - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Ersan Zeren'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eyüpspor Kulübü'nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Alanyaspor Kulübü'nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - RAMS Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın 18.05.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - RAMS Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig, Politika, Futbol, Hukuk, Dizi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci el otomobil pazarı canlandı Sıfır oto cep yakıyor İkinci el otomobil pazarı canlandı! Sıfır oto cep yakıyor
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme Yusuf Akçiçek için geldiler İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma Valilik düğmeye bastı Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Survivor’da gergin anlar Meryem, İsmail Balaban’ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek

13:17
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
17:35
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
17:35
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması
Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
17:20
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
17:20
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı
Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
17:09
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 13:27:09. #7.13#
SON DAKİKA: 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.