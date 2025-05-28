Türkiye'nin en büyük açık satranç turnuvası olan 11. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Çeşme'de düzenlenecek. Turnuvaya 29 ülkeden 500'ü aşkın sporcu katılacak.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en prestijli satranç organizasyonlarından biri olan 11. Çeşme Open, bu yıl da yüzlerce yerli ve yabancı sporcuyu İzmir'in gözde ilçesi Çeşme'de ağırlamaya hazırlanıyor. Satranç tutkunlarının heyecanla beklediği turnuva, 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Aya Haralambos Kültür Merkezi ile Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplam 900 bin TL ödül havuzuna sahip turnuvada, 24 Büyükusta (GM) ve 32 Uluslararası Usta (IM) dahil olmak üzere 118 unvanlı sporcu mücadele edecek. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular için son başvuru tarihi 21 Haziran 2025, saat 21: 00 olarak açıklandı.

29 ülkeden sporcu katılıyor

Uluslararası bir buluşmaya sahne olacak Çeşme Open'a bu yıl 29 ülkeden sporcu kayıt yaptırdı. Arjantin, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Fide, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İran, İtalya, Ürdün, Kazakistan, Libya, Meksika, Moğolistan, Makedonya, Norveç, Polonya, Rusya, Güney Afrika, İsviçre, Türkmenistan, Türkiye, Amerika, Özbekistan'dan satranç dünyasının güçlü temsilcileri de yer alıyor.

Organizasyon, yüksek seviyeli rekabetin yanı sıra satrançseverler için eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Çeşme'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle birleşen bu etkinlik, sporculara tatil ve yarışmayı aynı anda yaşama imkanı tanıyor.

"Sadece bir turnuva değil, kültürel bir buluşma"

Turnuva organizatörleri, 11. Çeşme Open'ın yalnızca bir satranç turnuvası olmadığını, aynı zamanda sporun birleştirici gücünü ve farklı kültürleri buluşturan uluslararası bir etkinlik olduğunu belirtiyor. Her yıl artan ilgiyle büyüyen turnuva, Türkiye'nin satranç turizmine katkı sağlayan örnek organizasyonlar arasında gösteriliyor.

Turnuvayla ilgili tüm bilgilere ve kayıt işlemlerine organizasyonun Çeşme Open resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Profesyonel sporcular kadar amatör satranç meraklılarının da ilgisini çeken bu büyük organizasyon, 2025 yazının en dikkat çeken spor etkinliklerinden biri olmaya aday. - İZMİR