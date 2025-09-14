12 Dev Adam EuroBasket Finalinde

12 DEV ADAM ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA
21.00 Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek.
SÜPER LİG
17.00 Kayserispor - Göztepe
19.00 Gaziantep FK - Kocaelispor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde iç sahadaki ilk maçında Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti.
11.30 Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.
1'İNCİ LİG
16.00 Iğdır FK - Serik Spor
16.00 Bandırmaspor - Keçiörengücü
19.00 Amed SK - Pendikspor
3'ÜNCÜ LİG
- 3'üncü Lig'de ilk hafta maçları tamamlanacak.
BASKETBOL
- EuroBasket 2025 üçüncülük maçı
17.00 Yunanistan - Finlandiya
BOKS
- Dünya Boks Şampiyonası Final
15.30 Büşra Işıldar - Aoife O'Rourke
20.00 Buse Naz Çakıroğlu - Alua Balkibekova
