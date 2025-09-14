12 Dev Adam EuroBasket Finalinde - Son Dakika
12 Dev Adam EuroBasket Finalinde

14.09.2025 11:09
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşacak.

12 DEV ADAM ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

21.00 Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG

17.00 Kayserispor - Göztepe

19.00 Gaziantep FK - Kocaelispor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde iç sahadaki ilk maçında Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti.

11.30 Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.

1'İNCİ LİG

16.00 Iğdır FK - Serik Spor

16.00 Bandırmaspor - Keçiörengücü

19.00 Amed SK - Pendikspor

3'ÜNCÜ LİG

- 3'üncü Lig'de ilk hafta maçları tamamlanacak.

BASKETBOL

- EuroBasket 2025 üçüncülük maçı

17.00 Yunanistan - Finlandiya

BOKS

- Dünya Boks Şampiyonası Final

15.30 Büşra Işıldar - Aoife O'Rourke

20.00 Buse Naz Çakıroğlu - Alua Balkibekova

