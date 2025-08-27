16 salise için 1 yıl çalıştı, işte sonuç - Son Dakika
16 salise için 1 yıl çalıştı, işte sonuç

16 salise için 1 yıl çalıştı, işte sonuç
27.08.2025 16:58
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 400 metre T20 sınıfında 54,96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Aysel Önder, 24-26 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kendisine ait olan kadınlar dünya rekorunu ise 16 salise geliştirip 54,80'e çekmeyi başardı.

İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu 16 salise geliştirerek, 54,80'e çekmeyi başaran özel sporcu Aysel Önder, yeni rekorlar için çalışmalarını sürdürüyor. Çocukluk döneminde konulan hafif mental retardasyon teşhisi sonrası 11 yaşında spora başlayan Aysel Önder, son yıllarda elde ettiği başarılarıyla adından söz ettirdi.

56,21 İLE AVRUPA REKORU KIRDI

Milli takım antrenörü Damla Tan'ın yönlendirmesiyle 400 metre koşmaya başlayan ve ilk katıldığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 400 metre T20 sınıfında (özel sporcularda hafif mental retardasyon kategorisi) 54,96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Önder, mart ayında Finlandiya'da düzenlenen Dünya Salonu Atletizm Şampiyonası'nda ise 56,21 ile Avrupa rekoru kırmayı başardı.

REKORU 16 SALİSE GELİŞTİRDİ

400 metre dünya, Avrupa ve paralimpik rekorunu elinde bulunduran Önder, İzmir'de 24-26 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kendisine ait olan kadınlar dünya rekorunu ise 16 salise geliştirip 54,80'e çekmeyi başardı. Aysel Önder, Hindistan'da 27 Eylül'de başlayacak olan Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda rekorunu daha da geliştirmek istiyor.

16 salise için 1 yıl çalıştı, işte sonuç

'ALTIN MADALYA HARİCİNDE REKORU TEKRAR KIRMAK İSTİYORUM'

Aysel Önder, AA muhabirine, kaldığı yerden rekorları kırmaya devam ettiğini söyledi. Olimpiyatların ardından Türkiye Şampiyonası'nda rekorunu tazeliğini anımsatan Önder, "Rekoru yenilemek için 1 yıldır çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Eylül ayında Dünya Şampiyonası'nda Hindistan'a gideceğiz. Altın madalya haricinde rekoru tekrardan kırmak istiyorum." dedi. Atletizmin hayatına çok fazla etkisi olduğunu vurgulayan Önder, ailesinin de kendisine her zaman destek olduğunu söyledi.

Sporda gidebildiği yere yere kadar gitmek istediğini anlatan Önder, "2032 olimpiyatlarına kadar devam etmeyi düşünüyorum. Allah izin verirse ayağımda güç olursa devam etmeyi düşünüyorum. En son 2032'de altın madalya ve yeni rekorla zirvede bırakmak isterim." ifadelerini kullandı. Sporculara tavsiyelerde bulanan Önder, azim, hırs ve düzenli antrenmanın önemli olduğunu, yarış anından genelde rakiplerine bile bakmadan dış dünyayla bağını kesmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

16 salise için 1 yıl çalıştı, işte sonuç

'16 SALİSE İÇİN 365 GÜN ÇALIŞMA'

Önder'in antrenörü Damla Tan da 10 yıl önce Aysel ile yolculuklarına başladıklarını, uzun mesafe koşan Aysel'i zamanla 400 metre koşucusu yaptığını söyledi.

Aysel'in yaklaşık 2 yıldır özel sporcu olarak yarışlara katıldığını bildiren Tan, şunları kaydetti: "2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda hem dünya hem de paralimpik rekoru kırarak tarihe adını yazdırdı. Aynı zamanda paralimpik oyunları ikinciliği de kazandı. 2025 ise mart ayında düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yine kendisine ait olan 400 metre rekorunu tarihe gömdü. Aynı zamanda bizim ilk hedef yarışımız olan İzmir'de düzenlenen büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 400 metrede yine kendisine ait olan 54,96'lık rekorunu 54,80'e çekmeyi başardı. Bu süreç tabii ki zorlu. Yaklaşık 16 salise için biz 365 gün çalışma sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 16 salise için 1 yıl çalıştı, işte sonuç - Son Dakika

16:57
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
15:59
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
15:30
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?
15:10
Casuslukla suçlanan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı
Casuslukla suçlanan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı
SON DAKİKA: 16 salise için 1 yıl çalıştı, işte sonuç - Son Dakika
