1800 Rakımlı Handüzü Yaylası Kayaklı Koşu Milli Takımı\'na Ev Sahipliği Yapıyor

Spor

RİZE'nin Güneysu ilçesi 1800 rakımlı Handüzü Yaylası, Kayaklı Koşu Milli Takımı'nı ağırlıyor. Sporcular, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi geçtiği yaylada yarışlara hazırlanırken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, " Türkiye'de bu rakımda, bu paralelde, bu düzlemde kar olan çok az yer var" dedi.

İlçeye bağlı 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda ekim ayında kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi geçti. Türkiye genelinde kış spor merkezlerindeki kar kalınlığının yeterli seviyeye çıkmazken, bölgeye davet edilen Kayaklı Koşu Milli Takımı'nın 15 sporcusu Handüzü Yaylası'nda yarışlara hazırlanıyor. Şehir merkezine yaklaşık 40 dakikalık mesafede olan yaylada konaklayan sporcular ile bir araya gelen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ayrıca yapımı süren tesis hakkında yetkilerden bilgi aldı.

'BU DÜZLEMDE KAR OLAN ÇOK AZ YER VAR'

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Özellikle turizm ve kış turizmi, odak ve hedef noktamız diyorduk. Şehrimizde, Rize'mizde bunun muazzam bir zemini var. Türkiye'de 1800'lü rakımlarda birçok yerde şu anda kar yokken, henüz mevsim itibarıyla 20 Ekim'den bu yana bu rakımlarda kar bulunan bir şehiriz. Birinci avantajımız bu. Şu anda da Güneysu Handüzü Yaylamız ekim sonu itibarıyla kar yağan yaylalardan bir tanesi. Bunun devamında Çağrankaya Yaylamız var. Burası kış sporları açısından odak noktalarımızdan bir tanesi olacak. Yine bir diğer odak noktamız Galer Düzü. Gençlerden oluşan ekibimiz antrenman yapıyor. Türkiye'de bu rakımda, bu paralelde, bu düzlemde kar olan çok az yer var. Ekim ayı sonu itibarıyla burası kayak yapmaya müsait hale geliyor. ve bazı zamanlar mayıs ayı sonuna kadar kış sporlarının yapılabileceği bir imkan sağlamış oluyor. Bu imkanı turizme ve spora çevirmenin gayretinde olacağız. Rize'den, üniversitemizden her yerden kış sporlarına, kayak sporlarına ilginin arttığını göreceğiz. Önce kayabilmeliyiz, önce kış sporlarını ve kayağı şehrimizde kültür haline getirebilmeliyiz ki buralardan faydalanabilelim ve buraları ulusal ve uluslararası düzleme açabilelim" dedi.

'HER SENE AVRUPA'YA GİTMEYE GEREK YOK'

Her sene Avrupa'ya gitmeye gerek olmadığını söyleyen Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Erkan Orhan, "Ülkemizde kar olmadığından dolayı her yıl ekim ve kasım aylarında antrenman için Avrupa'ya gidiyorduk. Bu sene artık Avrupa'ya gitmenin anlamı yok, burada daha uzun süre kar üzerinde durabiliyoruz. Avrupa'da sporcular, 280 gün kar üzerinde durabiliyor. Onlara göre daha az durabiliyoruz. Çünkü ülkemize daha az kar düşüyor. Burası, 1830 rakımda bizim kayaklı koşu sporuna uygun bir yer. Her sene Avrupa'ya gitmeye gerek yok, ülkemizde artık böyle bir yer var" diye konuştu.

'HİÇBİR YERDE KAR OLMADIĞI İÇİN BURAYA GELDİK'

Antrenman için Bolu'dan Handüzü Yaylası'na gelen Hiranur Çığrılı (16) ise "Türkiye'de hiçbir yerde kar olmadığı için buraya geldik. Kar olduğu için antrenmanlarımıza burada devam ediyoruz. Yarışlara hazırlanıyoruz. Şu an EYOF'a hazırlanıyorum. Hedefim; 1'inci olup, yarışlara katılmak" dedi. .