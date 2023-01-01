Suudi Arabistan ekibinde Cristiano Ronaldo çılgınlığı! 200 milyon euronun karşılığı geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan ekibinde Cristiano Ronaldo çılgınlığı! 200 milyon euronun karşılığı geliyor

01.01.2023 23:30

200 milyon euro ücretle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni kulübüne dünyanın dört bir yanından takipçi kazandırdı. Al Nassr'ın takipçi sayısı Ronaldo transferinden sonra 860 binden 5,8 milyona fırladı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Ticari gelirlerle birlikte yıllık 200 Milyon euroya yakın para kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını attı.

TAKİPÇİ YAĞDI

Cristiano Ronaldo'nun transferinden sonra Al Nassr'ın sosyal medya hesaplarına takipçi yağdı. Al Nassr'ın 860 bin olan Instagram takipçi sayısı 5,8 milyona yükseldi. Suudi ekibinin hesabı günde yaklaşık 2,5 milyon yeni takipçi kazanıyor. Aynı zamanda dünya basınında da manşetlerden inmiyorlar.

FORMALAR KAPIŞ KAPIŞ

Cristiano Ronaldo'nun transferi ülkede büyük heyecan yarattı. Satışına sunulan formalar için futbolseverler mağazalara akın etti. Kulüp, forma taleplerine yetişmekte problem yaşıyor.

TRANSFER RÜZGARI DEVAM EDECEK

Al Nassr, Cristiano Ronaldo transferiyle yetinmek istemiyor. Suudi Arabistan ekibinin hedefinde Luka Modrid ve Sergio Ramos da var. İki dünya yıldızının transferi için Cristiano Ronaldo devreye girecek.

MESSI İLE RAKİP OLACAK

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda rakip olamadığı Arjantinli yıldız Lionel Messi ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Messi'nin formasını giydiği Paris Saint Germain, 18 Ocak'ta Al Nassr ve Al Hilal'in futbolcularından oluşan karma takım ile özel maç yapacak. Bir engel olmaması durumunda Ronaldo ve Messi maçta forma giyecek.

YORUMLAR
500
Ronaldo'nun Al Nassr takımına transfer edilmesi Ronaldo'nun Al Nassr takımına transfer edilmesi Cristiano Ronaldo resmen Al Nassr'da Cristiano Ronaldo resmen Al Nassr'da

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan ekibinde Cristiano Ronaldo çılgınlığı! 200 milyon euronun karşılığı geliyor - Son Dakika


Son Dakika
22:57 Suudi Arabistan ekibinde Cristiano Ronaldo çılgınlığı! 200 milyon euronun karşılığı geliyor
22:17 Yemek yaparken elbiseleri tutuşan yaşlı kadın yanarak can verdi
21:44 İmamoğlu ile vatandaş arasındaki konuşma gündem oldu: Hangi teröristten bahsediyorsun?
20:54 Suikasta uğrayan Sinan Ateş'in eşi açıkladı: Hedef göstermelerin kimseye bir faydası yok
20:16 Yılbaşı gecesi füze yağdıran Rus ordusu Ukrayna'nın İHA üretim merkezini yerle bir etti
20:16 UEFA'dan Arda Güler tavsiyesi! 2023'te takip edilecek yıldızlar...
20:10 Bir Avrupa ülkesi daha Schengen bölgesine dahil oldu! Para birimleri euro olacak
19:49 2023'te de ekonomik tablo korkutucu! IMF Başkanı uyardı
19:47 Kendisini ziyarete gelen abisini öldüren üniversiteli genç kız tutuklandı! Cinayetin sebebi de belli oldu
19:41 Köpekleri beslemeye giden grup korkunç manzarayla karşılaştı! İkisinin gözleri oyulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2023 23:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ekibinde Cristiano Ronaldo çılgınlığı! 200 milyon euronun karşılığı geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement