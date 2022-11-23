Katarlıları şaşırtan kostüm! Dünya Kupası'nda Japon taraftarların renkli görüntüleri olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Katarlıları şaşırtan kostüm! Dünya Kupası'nda Japon taraftarların renkli görüntüleri olay oldu

23.11.2022 16:12

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya'nın Almanya ile oynayacağı maç öncesinde Japon taraftarların tribündeki renkli görüntüleri dikkat çekti. Özellikle tribündeki Katarlıları oldukça şaşırtan kostümler, sosyal medyada gündeme oturdu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Almanya ile Japonya, E Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Japon taraftarların tribünde oluşturduğu renkli görüntüler ise büyük ilgi gördü.

JAPONLAR TRİBÜNE DAMGA VURDU

Almanya ile oynanacak maça büyük ilgi gösteren Japon taraftarlar, tribünde ilginç kostümleri ve geleneksel makyajları ile dikkat çekti. Özellikle görüntüleriyle tribündeki Katarlıları oldukça şaşırtan Japonlar, sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

SIRADAKİ RAKİP KOSTA RIKA

Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya'nın dışında Japonya ve Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek. Japonlar, turnuvadaki sıradaki maçında Kosta RJaponları görenler tribünden gözünü alamadı! Dünya Kupası'nda maçın önüne geçen olayika ile kozlarını paylaşacak.

Dünya Kupası'nda maçın önüne geçen olay! Japonları görenler tribünden gözünü alamadı
Dünya Kupası'nda maçın önüne geçen olay! Japonları görenler tribünden gözünü alamadı
Dünya Kupası'nda maçın önüne geçen olay! Japonları görenler tribünden gözünü alamadı
Dünya Kupası'nda maçın önüne geçen olay! Japonları görenler tribünden gözünü alamadı
Dünya Kupası'nda maçın önüne geçen olay! Japonları görenler tribünden gözünü alamadı
YORUMLAR
500
Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı Bundesbank'tan, Almanya'da enflasyonun 2023'te çift hanelerde kalabileceği uyarısı Bundesbank'tan, Almanya'da enflasyonun 2023'te çift hanelerde kalabileceği uyarısı

Almanya, Japonya, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katarlıları şaşırtan kostüm! Dünya Kupası'nda Japon taraftarların renkli görüntüleri olay oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Düzce, 5.9 şiddetindeki depremin ardından 138 artçı deprem daha yaşadı
15:59 Katarlıları şaşırtan kostüm! Dünya Kupası'nda Japon taraftarların renkli görüntüleri olay oldu
15:48 Kate Middleton, Kral 3. Charles'ın davetine göğsünde Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafıyla katıldı
15:21 Yorumcu Mehmet Demirkol'un Düzce depreminden sonra verdiği tavsiye tepki topladı: Uzman olmadığınız konularda bilgi vermeyin
14:58 Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı
14:51 Kapalıçarşı'da Amerikalı bir turistin halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı
14:47 Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzen haber! Yeni bölüm 3 hafta sonra gelecek
14:30 Mustafa Sarıgül'den kahkahaya boğan Çorum gafı! Videoyu izleyenler duyduklarına inanamadı
14:09 HDP'li vekiller, Pençe-Kılıç Harekatı'nı protesto etmek için gittikleri Suruç'a alınmadı! Bekleyiş sürerken gerginlik tırmandı
13:24 Deprem sırasında esrarengiz görüntü! Dağların arasından bir anda yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 16:38:02. #1.13#
SON DAKİKA: Katarlıları şaşırtan kostüm! Dünya Kupası'nda Japon taraftarların renkli görüntüleri olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement