Katarlıları şaşırtan kostüm! Dünya Kupası'nda Japon taraftarların renkli görüntüleri olay oldu

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Almanya ile Japonya, E Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Japon taraftarların tribünde oluşturduğu renkli görüntüler ise büyük ilgi gördü.

JAPONLAR TRİBÜNE DAMGA VURDU

Almanya ile oynanacak maça büyük ilgi gösteren Japon taraftarlar, tribünde ilginç kostümleri ve geleneksel makyajları ile dikkat çekti. Özellikle görüntüleriyle tribündeki Katarlıları oldukça şaşırtan Japonlar, sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

SIRADAKİ RAKİP KOSTA RIKA

Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya'nın dışında Japonya ve Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek. Japonlar, turnuvadaki sıradaki maçında Kosta RJaponları görenler tribünden gözünü alamadı! Dünya Kupası'nda maçın önüne geçen olayika ile kozlarını paylaşacak.