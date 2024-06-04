2023-2024 Süper Lig Sezonu İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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2023-2024 Süper Lig Sezonu İstatistikleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonuna ait Süper Lig istatistiklerini paylaştı. En çok kırmızı kart gören takım Adana Demirspor olurken, en az kırmızı kart gören takımlar Galatasaray, Trabzonspor ve Hatayspor oldu. Hatayspor ise en çok sarı kart gören ekip oldu. En çok süre alan futbolcu ise Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu oldu. Sezon boyunca toplam bin 61 gol atılırken, en çok gol uzatmalarda kaydedildi.

04.06.2024 16:47
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonuna ait istatistikleri paylaştı.

TFF, Süper Lig'de 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri yayınlandı. TFF Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı istatistiklerde; en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer aldı.

ADANA DEMİRSPOR 8 KEZ KIZARDI

Ligde 2023-2024 sezonunda en çok kırmızı kart gören takım Adana Demirspor oldu. Akdeniz temsilcisi 8 kez kırmızı kart gördü.

En az kırmızı kart gören takımlar ise Galatasaray, Trabzonspor ve Hatayspor oldu. Bu ekipler tüm sezon boyunca 1 kez sahada eksik kaldı.

Süper Lig'de en çok sarı kart gören ekip ise 104 kez ile Hatayspor oldu. Hatayspor'u 92 kezle Fatih Karagümrük takip etti. Ligde en az sarı kart gören takımlar ise Trabzonspor ve Galatasaray oldu. Bordo-mavililer 63 kez; sarı-kırmızılılar ise 65 kez sarı kart gördü.

Hakemler ligde bin 591 kez sarı kartına başvururken; 76 defa ise kırmızı kartını kullandı.

EN ÇOK SÜRE ALAN FUTBOLCU FERDİ KADIOĞLU

Süper Lig'de geride kalan sezonda en çok süre alan futbolcu Fenerbahçe formasını giyen Ferdi Kadıoğlu oldu. Milli futbolcu, ligde 37 karşılaşmaya çıkarken 3 bin 328 dakika süre aldı. Kadıoğlu'nu 38 müsabakada 3 bin 310 dakika ile Kasımpaşa formasını giyen Haris Hajradinovic takip etti.

Galatasaray ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fernando Muslera ise 37 karşılaşmada 3 bin 299 dakika süre almayı başararak üçüncü sırada kendine yer buldu.

EN ÇOK GOL UZATMALARDA ATILDI

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda toplam bin 61 gol kaydedildi. Takımlar en çok golü ilk yarının ve ikinci devrenin uzatma dakikalarında buldu. Süper Lig ekipleri 45+'larda 44 kez; 90+'larda ise 91 kez ağları havalandırdı.

Öte yandan en az gol bulunan dakikalar ise 1'inci ve 37'nci dakikalar olarak göze çarptı. Ligde ayrıca atılan bin 61 golün dağılımı ise kafa ile 165; kendi kalesine 23; penaltı 104; ayakla 769 şeklinde oldu.

Geride kalan sezonda en çok kendi kalesine golü Konyaspor kaydetti. Yeşil-beyazlılar 3 kez kendi kalesine gol attı.

Ligde en çok penaltı golünün altına Fenerbahçe imzasını attı. Sarı-lacivertli takım 12 kez penaltıdan gol sevinci yaşarken; Galatasaray ise 11 kez beyaz noktadan topu filelerle buluşturdu.

Ayrıca ligde en çok kafa golünü 17 kez ile Trabzonspor bulurken; Alanyaspor ise 2 kez kafayla rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 2023-2024 Süper Lig Sezonu İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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