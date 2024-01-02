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TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti - Son Dakika
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TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti

Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finalinin, oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi sonrası iptal edilmesiyle ilgili TFF açıklama yaptı. Finalin Riyad'da oynanması teklifinin Saudi Media Company şirketinden geldiğini, iki kulübün de onayıyla imzaya taşındığını belirten TFF, ''Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır.'' dedi.

02.01.2024 - 18:25,
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Türkiye Futbol Federasyonu, iptal edilen Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. TFF finalin Riyad'da oynanması teklifinin Saudi Media Company şirketinden geldiğini, iki kulübün de onayıyla imzaya taşındığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır." dedi.

TFF'DEN İPTAL EDİLEN SÜPER KUPA FİNALİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçtiğimiz cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finali, oyuncuların ısınmaya Atatürk tişörtleriyle çıkmasına izin verilmemesi üzerine iptal edilmişti. Krizle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi.

TFF'den Süper Kupa finali sürecine ilişkin açıklama

TFF'den yapılan açıklamada, finalin Riyad'da oynanması teklifinin Suudi şirketten geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece dahil olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÜRECE DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN İDDİALAR ASILSIZ"

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company/ Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır.

"MİLLİ DEĞERLERİMİZ VE ATATÜRK İLKELERİMİZ TARTIŞMAYA AÇIK OLMAMIŞTIR"

Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır. İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir.

TFF'den Süper Kupa finali sürecine ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz."

TFF'den Süper Kupa finali sürecine ilişkin açıklama

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa finali maçında kriz çıkmıştı. Suudi yetkililerin, oyuncuların ısınmaya çıkarken giyecekleri Atatürk tişörtlerine ve stadyumdaki Atatürk pankartlarına izin vermeyeceklerini açıklaması tansiyonu yükseltmişti. İki takım da, Suudilerin söz konusu kararı sonrası maça çıkmayarak yurda dönme kararı almıştı.

TFF\'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad\'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Sirin: Ya kardeşim kime ne anlatıyon bunlar sözleşmesi madde madde yapılır sen bunu maddeye koymamisin sonrada konuşuyorsun istifa et. Yanıtla 0 0

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