2025-2026 Premier Lig Sezonu Başlıyor

İngiltere Premier Lig'te 2025-2026 sezonu bu hafta başlıyor. Son şampiyon Liverpool, Cuma günü TSİ 22:00'de Anfield'da Bournemouth'u ağırlayarak sezonu açacak.

Açılış haftasında Manchester United, Arsenal'i konuk edecek.

Leeds United ise Premier Lig'e dönüşünü Pazartesi günü Everton karşısına çıkarak yapacak.

Yaz dönemi saha içinde ve dışında oldukça hareketli geçti.

Chelsea, Manchester City'nin son 16'da elendiği turnuvada ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

İşte 2025-26 sezonunda göreceğimiz yenilikler:

Yeni teknik direktörler ve oyuncular

Tottenham'ı geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Ange Postecoglou, kupaya rağmen görevden alındı.

Yerine Brentford'dan Thomas Frank geldi.

Brentford ise duran top antrenörü Keith Andrews'a teknik direktörlük görevini verdi.

Geçen sezon şampiyon olan Liverpool, yazın en çok harcama yapan kulüp oldu.

Bayer Leverkusen'den Alman orta saha Florian Wirtz'i 100 milyon sterline aldı. Bu miktar bonuslarla 116 milyon sterline çıkabilir.

Ayrıca Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike, Bournemouth'tan Milos Kerkez ve Bayer Leverkusen'den Jeremie Frimpong da kadroya katıldı.

Newcastle'dan Alexander Isak'ın transferi de gerçekleşirse kulüp rekoru kırılacak.

Sporting'den Viktor Gyökeres'i 64 milyon sterline transfer eden Arsenal, Real Sociedad'dan Martin Zubimendi'yi ve Chelsea'den Noni Madueke'yi aldı.

Manchester United ise RB Leipzig'den Benjamin Sesko, Brentford'dan Bryan Mbeumo ve Wolves'tan Matheus Cunha ile hücum hattını güçlendirdi.

Chelsea, Brighton'dan Joao Pedro, Ipswich'ten Liam Delap ve Borussia Dortmund'dan Jamie Gittens'i transfer etti.

Newcastle, Nottingham Forest'tan Anthony Elanga'yı, Manchester City ise Milan'dan Tijjani Reijnders'i aldı.

Tottenham da West Ham'dan Mohammed Kudus için 55 milyon sterlin ödedi.

Yeni takımlar

Leeds United ve Burnley, Championship'te 100'er puanla ilk iki sırayı alarak geri döndü.

2021-22 sezonunda Premier Lig'e veda eden ve 2022-23 sezonunda tekrar geri dönen Burnley, bir sonraki sezon yeniden küme düştü. Bu inişli çıkışlı grafiği gelecek sezon da Premier Lig'te kalarak sona erdirmek isteyecekler.

Sunderland ise play-off finalinde Sheffield United'ı 95. dakikada bulduğu golle yenerek 2016-17'den sonra ilk kez Premier Lig'e çıktı.

Bu üçlü, ligde kalmak için ciddi transfer harcamaları yaptı.

Geçen sezon yükselen Southampton, Ipswich Town ve Leicester City ise sadece bir yıl kalıp düşmüştü.

Yeni yayın anlaşması

Premier Lig, 2025-26'dan itibaren geçerli olacak 6,7 milyar sterlinlik dört yıllık rekor bir yayın anlaşması yaptı.

Sky ve TNT toplamda 270 canlı maç yayımlayacak, BBC ise özetleri sunmaya devam edecek.

Anlaşma 2025-26 sezonunda başlayacak ve dört yılı kapsayacak ve "İngiltere'de bugüne kadar imzalanan en büyük spor medya hakları anlaşması" olarak nitelendiriliyor.

Cumartesi 15:00 maçları yayınlanmayacak, ancak Pazar 14:00 maçlarının tamamı televizyonda olacak.

Ref Cam (Hakem Kamerası)

Premier Lig, bu sezon bazı maçlarda hakem kamerası uygulamasını test edecek.

Deneme süresi altı ila sekiz hafta sürecek ve amaç, bu teknolojiyi sezonun geri kalanında kalıcı hale getirmek. Ancak ilk maçta kullanılma ihtimali düşük görünüyor.

Hakemler maçlar sırasında formalarına takılı kameralarla sahaya çıkacak ve ayrıca kulaklık ile mikrofon kullanacak.

RefCam'in amacı, televizyon izleyicilerine futbolu farklı ve özel bir açıdan göstermek. Ancak tartışmalı pozisyonlar ekranda yer almayacak.

RefCam görüntüleri canlı yayınlanmayacak; sadece maçtaki pozisyon tekrarlarında farklı bir bakış açısı sunmak için kullanılacak.