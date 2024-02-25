Bayburt\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

Spor

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Bayburt Belediyesi ve belediye bünyesindeki Tuğra Boks Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 21 Şubat Kurtuluş Bayburt Boks Gecesi heyecanlı anlara sahne oldu.

Kıyasıya geçen müsabakalarda Bayburt, Erzurum, Sakarya, Trabzon, Konya, Kars, Ankara, Gürcistan ve Almanya'dan boksörler kurtuluşun 106. yılı için ringe çıktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gecede, Bayburt Halk Oyunları sahne aldı. Açılış müsabakalarının ardından konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan boks turnuvasında mücadele edecek sporculara başarılar dileyerek, "Aramızda çok sayıda sporcumuz var. Çeşitli illerden gelen, komşumuz Gürcistan'dan gelen sporcularımız var. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde büyük katkısı olan çok değerli kardeşimiz, milli boksörümüz Selçuk Aydın Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bayburt'ta boks yıllardan beri büyük bir ihtişamla, içten ve samimi olarak yapılıyor. Milli takımı dolduran ve orada başarılı bir şekilde devam eden nice gençlerimiz var. Sporcularımız ahlak kuralları içerisinde Bayburt'a yakışır şekilde mücadele ettikleri için bizler de mutluyuz. Bayburt'un düşman istilasından kurtuluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan bu boks turnuvasına katılan tüm arkadaşlara Bayburtlular adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Selçuk Aydın: "Bizler de bu yollardan geçtik"

Düzenlenen gecede Başkan Pekmezci'nin önemli katkıları olduğunu söyleyen eski milli boksör Selçuk Aydın ise, "Bizler de bu yollardan geçtik, çok küçük yaşta spora başladık. Gençlerimizin bu akşamki heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hükmü Başkanım teveccüh gösterdi, bu programın hazırlanmasında önemli katkılarda bulundu. Bizler milli sporcu kardeşlerimizin, antrenörlerimizin her zaman yanlarındayız ama başkanımın da buradaki desteği tartışılmaz. Bu akşam, size seyir zevki yüksek bir maç izleteceğiz. Biz de buna şahitlik edeceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Pekmezci ve Aydın tarafından açılış müsabakalarında maça çıkan sporcular ile turnuvaya katılan kulüp başkanları, yöneticiler ve antrenörlere gecenin anısına plaketleri takdim edildi.

Selçuk Aydın'a ise plaketini Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli verdi. Gecede ayrıca Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında U17 ve U20 dallarında düzenlenen şampiyonadan 2 altın madalya dönen Tuğra Spor Kulübü Sporcusu Beyzanur Akkuş'a, Başkan Pekmezci tarafından altın hediye edildi.

Karşılaşmalarda kıyasıya rekabet

Hediye ve plaket takdimlerinin ardından kıran kırana rekabetin olduğu müsabakalara geçildi. Gençler, yıldızlar ve minikler olmak üzere üç farklı kategoride yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı anlara sahne oldu.

Gündüz ve akşam olmak üzere iki seans halinde yapılan turnuvada gündüz 7 müsabakanın gerçekleştiği minikler kategorisinde Abdullah Özdamar - Nika Clhkadva, Arda Özdil - Alekcandre Faikzade, Yusuf Kemal Görer - Nika Kakidze, Ömer Kandan - Zaza Ceckladze, Tunahan Gümrükçü - David Fartenedze, Mataridze Andria - Sergen Koz ve Kadir Koz - Yusuf Yaşar Teke karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda kazanan dostluk oldu ve galip ilan edilmedi.

Akşam müsabakalarında ise yıldızlar kategorisinde yapılan 10 maçta 34 kiloda Fırat Çağlar - Fetullah Kaçar, 42 kiloda Erdoğan Pamuk - Mustafa Tuncer, 46 kiloda Berat Akduman - Roin Davidadze, Alperen Gezer - Cengizhan Akçimen, 48 kiloda Doğuş Satıh - Dima Futkaradze, 57 kiloda Zekeriya Akarsu - Muhammet Ali Budakoğlu, 60 kiloda Mahmut Emir Temel - Mert Altun, Mehmet Enes Şanlı - Burak Çakmak, 63 kiloda Hüseyin Can Aksoy - Efecan Gence, 75 kiloda ise Ali Koz - Saba Papadze karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmaların galipleri Ali Koz, Fetullah Kaçar, Berat Akduman, Cengizhan Akçimen, Doğuş Satıh, Zekeriya Akarsu, Mahmut Emir Temel, Mehmet Enes Şanlı, Hüseyin Can Aksoy oldu. Erdoğan Pamuk ve Mustafa Tuncer müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı.

6 maçın yapıldığı gençler kategorisinde ise 51 kiloda Alperen Engin - Efe Güngör, 60 kiloda Aytaç Sepetçi - Dachi Kalvashi, 63 kiloda Muhammed Refik Tuncer - Muhammed Gemici, 66 kiloda Evdineli Bulut - Lartkipanitze Luka, 67 kiloda Baran Kırmacı - Adem Söylemez, Mert Özkök - Katamadze Glorgi karşı karşıya gelirken bu müsabakaların galileri ise Alperen Engin, Aytaç Sepetçi, Muhammed Gemici, Evdineli Bulut, Baran Kırmacı, Mert Özkök oldu.

Programa Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, eski milli boksör Selçuk Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca müsabakalar öncesi Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda katılımcıları ağırlayan Başkan Pekmezci kulüp başkanları antrenör ve sporcular ile sohbet ederek başarı temennisinde bulundu. - BAYBURT