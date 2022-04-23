23 Nisan Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi

23 Nisan Cumartesi Spor Gündemi

23.04.2022 09:55
23 Nisan Cumartesi Spor Gündemi

Ergin Ataman: İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four'a adımımızı atmalıyız"Son dakikalarda hücum tercihlerinde hata yapmasak, 2-0'ı yakalayabilirdik""Sinan Erdem'de Milano'daki atmosferin daha fazlasını göstermeliyiz""Milano eksikleri olsa da, Messina'nın koçluğunda asla...

Ergin Ataman: İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four'a adımımızı atmalıyız

"Son dakikalarda hücum tercihlerinde hata yapmasak, 2-0'ı yakalayabilirdik"

" Sinan Erdem'de Milano'daki atmosferin daha fazlasını göstermeliyiz""Milano eksikleri olsa da, Messina'nın koçluğunda asla pes etmeyecektir"

SPOR TOTO SÜPER LİG16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor16.00 Gaziantep FK - Göztepe20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor

GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak.15.15 Kafile, özel uçakla İzmir'e hareket edecek.16.00 Takımın İzmir'de karşılanışı.

FENERBAHÇE Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Miguel Crespo'nun ambulansla kaldırıldığı hastanede sağ ayağı alçıya alındı. Crespo hastane sonrası takım otobüsü ile koltuk değnekleri yardımıyla Trabzon Havalimanı'na geldi. (GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)10.00 Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir etkinlik gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edilecek.

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG16.00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor20.30 Bursaspor - Altaş Denizlispor

AVRUPA'DAN FUTBOL16.00 Venezia - Atalanta (Merih Demiral)17.00 Norwich City - Newcastle United (Ozan Kabak)17.00 Leicester City - Aston Villa (Çağlar Söyüncü)19.00 Inter - Roma (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Beşiktaş Icrypex - Darüşşafaka15.30 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom18.00 Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediye - Bursa BŞB16.30 OGM Ormanspor - BOTAŞ

VOLEYBOLAxa Sigorta Efeler Ligi

15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Burşa BŞB


YORUMLAR
500
Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi'nde '23 Nisan Şenliği' Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi'nde '23 Nisan Şenliği' CHP'li İlgezdi'den 23 Nisan'da 'Çocuk Evlilik' Tepkisi: 'Bebeği Elinden Alınıp Başına Duvak Takılan Çocukların Hesabını Biz Soracağız' CHP'li İlgezdi'den 23 Nisan'da 'Çocuk Evlilik' Tepkisi: 'Bebeği Elinden Alınıp Başına Duvak Takılan Çocukların Hesabını Biz Soracağız'

Ergin Ataman, Sinan Erdem, 23 Nisan, Milano, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 23 Nisan Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika


Son Dakika
09:52 AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında "hizmet damgalı pasaport" soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi
09:43 Ulusal egemenliğimizin 102. yılı: Anıtkabir'deki törenlere TBMM Başkanı Şentop katılacak
09:22 Bağdat Caddesi'nde kaza yolcular araçta sıkıştı, sürücüler birbirini suçladı
09:16 "Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur
08:57 Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş
08:54 Bürokraside yeni atamalar: TÜİK başta olmak üzere pek çok yerin üst düzey yöneticisi değişti
08:53 Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek
08:50 Survivor'da yarışmacılar gizlice yemek yemiş! Acun cezayı kesti
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 10:02:36. #1.11#
SON DAKİKA: 23 Nisan Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement