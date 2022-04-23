23 Nisan Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika

Ergin Ataman: İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four'a adımımızı atmalıyız

"Son dakikalarda hücum tercihlerinde hata yapmasak, 2-0'ı yakalayabilirdik"

Sinan Erdem 'de Milano 'daki atmosferin daha fazlasını göstermeliyiz""Milano eksikleri olsa da, Messina'nın koçluğunda asla pes etmeyecektir"

SPOR TOTO SÜPER LİG16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor16.00 Gaziantep FK - Göztepe20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor

GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak.15.15 Kafile, özel uçakla İzmir'e hareket edecek.16.00 Takımın İzmir'de karşılanışı.

FENERBAHÇE Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Miguel Crespo'nun ambulansla kaldırıldığı hastanede sağ ayağı alçıya alındı. Crespo hastane sonrası takım otobüsü ile koltuk değnekleri yardımıyla Trabzon Havalimanı'na geldi. (GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)10.00 Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir etkinlik gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edilecek.

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG16.00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor20.30 Bursaspor - Altaş Denizlispor

AVRUPA'DAN FUTBOL16.00 Venezia - Atalanta (Merih Demiral)17.00 Norwich City - Newcastle United (Ozan Kabak)17.00 Leicester City - Aston Villa (Çağlar Söyüncü)19.00 Inter - Roma (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Beşiktaş Icrypex - Darüşşafaka15.30 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom18.00 Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediye - Bursa BŞB16.30 OGM Ormanspor - BOTAŞ

VOLEYBOLAxa Sigorta Efeler Ligi

15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Burşa BŞB