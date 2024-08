25 yıl sonra Kocaelispor\'un anma etkinliğinde bir araya geldiler

Spor

KOCAELİ - 1.Lig ekibi Kocaelispor'un 25. yıldönümünde depremi unutturmamak ve halkın yaralarını sarmak için kulübün yaptıklarını hatırlatmak için düzenlediği anma etkinliğine katılan 1999-2000 dönemi futbolcuları ve teknik direktörü İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

17 Ağustos 1999 yılında yaşanan merkez üssü Gölcük olan Marmara Depremi'nde en çok yıkıma uğrayan Kocaeli'de depremin yıldönümünde o günkü acılar hatırlandı. Kocaelispor, depremin 25.yıldönümünde anma ve farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte 1999-2000 döneminde ligden çekilme hakkı tanınmışken sahaya çıkmayı tercih eden ve Kocaelililerin psikolojik olarak toparlanmasına yardımcı olmak isteyen Kocaelisporlu futbolcular, teknik ekip, yöneticiler ve kulüp başkanı bir araya geldi. O dönemin futbolcularından; Metin Mert, Mirkoviç, Mert Korkmaz, Kaan Dobra, Cem Sinan Vergül, Toprak Kırtoğlu, Tarık Daşgün, Engin Öztonga, Özden Öngün, Orhan Ak, Cihan Haspolatlı, Ali Mumcu, Murat Çolak, Bülent Bilgen, Evren Turhan, Soner Boz, Nuri Çolak, Murat Çolak, Ergin Altay ve Murat Şahin, teknik ekibi; Güvenç Kurtar, Erhan Altın ve Orhan Şerit, kulüp başkanı Sefa Sirmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Süper Lig'in eski hakemlerinden Nihat Samuk'un yönettiği 17 dakika 8 saniyelik farkındalık gösteri maçı da yapan oyuncular yıllar sonra Kocaelispor'un ev sahipliğinde yapılan anma etkinliğinde o günlere döndüklerini belirtti, bir araya gelmekten de mutluluk duyduklarını kaydetti.

Güvenç Kurtar: "Biz o günleri nasıl atlatmışız! Hayret ediyorum"

Organizasyonun ardından anı defterini dolduran ve taraftarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirip imza veren efsane kadronun oyuncuları ve teknik direktörü duygularını İHA muhabirine anlattı. Deprem döneminde Kocaelispor'un teknik direktörü olan Güvenç Kurtar, "Çok duygulandım. O günleri andık. Tekrar aklımıza hatıralarımız geldi. Çok üzüldüm. O günleri biz nasıl atlatmışız. Ona da hayret ediyorum. Bütün futbolcularımızı ve Sefa Başkan'ı kutluyorum. O durumda o lige biz nasıl girdik! İnanılmaz bir şey yapmışız. Çünkü sahamız yok, oynayamıyoruz. Herkes çadırlarda. Ben ailemle birlikte kulübelerde kalıyoruz. Futbolcuları kampa aldık, aileleri orada. Ben korkuyordum, onlar nasıl korkmasın! Eşlerine, ailelerine çok saygı duyuyorum. Çok kötü günler geçirdik. Allah bir daha göstermesin. Çok güzel anma günü oldu. Birlik ve beraberlik içindeyiz. İnşallah Ertuğrul Hoca ile birlikte Kocaelispor eski günlerine dönecektir" dedi.

Cem Sinan Vergül: "Lige katılmanın ne kadar doğru olduğunu sonrasında hepimiz gördük"

Deprem dönemi oyuncu kadrosundan Cem Sinan Vergül, "Bizim için hem duygusal hem de mutluluk verici hisler oluşturdu. Bunun bir de öncesi vardı; yemek organizasyonunda bir araya geldik. Orada izlediğimiz slayt gerçekten bizi hem çok gerilere götürdü, hem duygusal durumlara soktu. Bu sıkıntıları yaşamış, üzerinden 25 yıl geçmiş ama hala dün gibi hatırladığımız bir travma ki yakın tarihte başka bir sıkıntı da yaşadı ülkemiz. Deprem ülkesi konumunda olan bizlerin deprem bilincini devamlı canlı tutmak adına bu organizasyonlar çok önemli. O sene çok güzel bir karar alındı. Ne olursa olsun lige katılacağız kararı alındı. Ne kadar doğru karar olduğunu sonrasında hepimiz gördük. O sene parlamış alt yapı çocukları olarak, şehrin çocukları olarak bize de çok büyük sorumluluklar düştü. Kendimizi göstermek, futbolcu konumuna sokmak adına çaba içindeydik. Ayrıca taraftarımızı, şehri tekrar mutlu etmek adına bir kat daha sorumluluğumuz arttı. Çok fedakarlıklar yaptık. Üstesinden geldik diye düşünüyorum. İnsanlarımızı o travmadan, üzüntüden biraz olsun uzaklaştırdık. Şimdi 25 yıl sonra bunun etkinliğini düzenliyoruz. Düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Yad etmek, anmak çok güzel. Bizi canlı tutuyor, bir arada tutuyor. Devamının gelmesi dileğimle" diye konuştu.

Tarık Daşgün: "O günün travmasını hala atlatmış değiliz"

Tarık Daşgün, "Çok karışık duygular yaşadım. Mutluluk var, hüzün var. Karmaşık. O günün travmasını hala atlatmış değiliz, 25 yıl geçmesine rağmen. Bununla birlikte oradaki dayanışma, birliktelik, olayın ardından yaşanan tek vücut olma, yardımlaşma milli ve Türklük duygularımızı çok daha pekiştirdi. Maalesef ki kayıplarımız çok fazla. O gün kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalıp da sıkıntı yaşayanlara sabır diliyorum. Rabbimden bu tür afetlerin bir daha olmamasını diliyorum. Maalesef ki dünyamızda olan şeyler. Bunlara hazır olmak adına bugün gösterdiğimiz duyarlılık da önemli. Depremler öldürmüyor, bina öldürüyor. Halkımızdan isteğim; yarın veya bu dakika olacakmış gibi hazırlıklı olup bize getireceği zararları önceden kontrol etme adına bilinçli olmak gerekiyor. ve katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle de Kocaelispor yönetimine ve başkanına özel günden dolayı teşekkür ediyor, onlara da ligde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Evren Turhan: "O psikoloji bende yıllarca sürdü"

Evren Turhan, "Organizasyon müthiş. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok acı, zor bir gündü. Burada yaşadım olayı. 25 yıl geçti, arada sırada arkadaşlarımla görüşüyoruz ama bugün bu organizasyon gerçekten bizim için çok iyi oldu. Kocaeli'nin kalbimde yeri ayrıdır. İlk profesyonel Süper Lig'de oynadığım takımdır. Burada çok güzel arkadaşlıklarım, dostluklarım oldu. Depremde Kocaelispor para kazansın diye Siirt'e gittim. Daha alt lige. Takım zor durumdaydı. Rica etiler. Kocaelispor beni bir yere getirmişti. Bunu yapmam lazımdı. Başkanlarımızı gördük, halkımızı gördük. İnşallah Kocaelispor Süper Lig'e çıkar. Bunu hak ediyor. Ben de medyadayım. Yıllardır yorum yapıyorum. Kocaeli'yi de her zaman destekleyeceğim, destekliyorum da zaten. İnşallah eski, güzel günlerine, başarılı yıllarına dönecek Kocaeli. Deprem olayı psikolojileri bozuyor. Deprem bölgesiyiz. Bunları yaşadık. Çok dostlarımı, arkadaşlarımı kaybettim. O yılları yaşayanlar bilir. Biz de yaşadık ama ayrıldıktan sonra şehir ne hale geldi, neler oldu burada kalanlar yaşadı. Allah bir daha kimsenin başına vermesin. Gerçekten çok kötü durum. O psikoloji bende yıllarca sürdü. İnşallah bir daha öyle şeyler yaşamayız" dedi.

Kaan Dobra: "Bu tarz felaket bazen insanları yaklaştırıyor"

Kaan Dobra, "Depremi unuttuk gibi. 25 sene sonra aynı günkü gibi hissettik. Eski arkadaşlarla o depremi hatırlatmak, hep beraber olmak bence çok güzel bir olay. Büyük bir felaket yaşadık. Umarım bir daha olmaz. Bu tarz felaketler bazen insanları yaklaştırıyor. Bizim için süper bir olay. İyi ki böyle bir organizasyon oldu. Herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Orhan Ak: "Aklıma geldikçe tüylerim diken diken olur"

Orhan Ak, "Kocaeli depremi, sonra Düzce depremi, yakın zamanda yaşanan Hatay depremi. Deprem ülkesiyiz bu bir gerçek. Her geçişimizde, her gün hatırlamamız gereken bir şey. Bugünlerde böyle birliktelik gösterdiğimizde daha farklı oluyor. O günleri yaşıyoruz. İlk zamanlar çok acılı süreç yaşadık. Daha sonra direnişle beraber Kocaeli'de daha güzel günlerimiz oldu. Açıkçası daha konforlu hayattan daha bilinçli, daha hazırlıklı bir hayatımız oldu. 25 yıl önce federasyon bize o süreçte ligden çekilebileceğimizi söylemişti. Ama Sefa Başkan şehrin motivasyonu için özellikle sporun ve sanatın devam etmesi gerektiğini söylemişti. Her stada gelişimizde, aylarca tesislerimizde antrenman yapamadık. Her stada gelişimizde stat ful olurdu. Her aklıma geldiğinde tüylerim diken diken olur. ve çok ciddi anlamda başarı yakalamıştır. Bugünlere geldiğimizde Kocaelispor inşallah daha iyi yerlere çıkar. Avrupa'da oynayabilecek kapasitesi var, stadı var. Daha bilinçli toplumumuz var" dedi.