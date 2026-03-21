3 Büyüklerden 32 Futbolcu Milli Takımlara Davet Edildi

SÜPER Lig'e milli maçlar için ara verilirken, 3 büyüklerden toplamda 32 futbolcu ülkelerinin takımlarına dahil edildi.

2026 Dünya Kupası öncesinde milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi. Süper Lig'den de birçok isim ülkelerinin milli takımlarına çağırıldı. Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ülkeler hazırlık maçıyla arayı geçirecekken, başta Türkiye olmak üzere birçok ülke Play-Off'tan Dünya Kupası'na gitmek için mücadele edecek. 3 büyüklerde forma giyen 32 isim de ülkelerinin takımlarına davet aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN MİLLİ TAKIMLARA 9 FUTBOLCU

Beşiktaş'ta 9 isim ülkelerinin milli takımlarına davet aldı. Takım kaptanı Orkun Kökçü, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna seçilirken; Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu da Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı. Ayrıca Emmanuel Agbadou, Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Amir Murillo, Junior Olaitan ve Hyeon Gyu Oh, milli takımlarında forma giyecek.

FENERBAHÇE'DEN A MİLLİ TAKIMA 5 İSİM

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde 26 Mart Perşembe günü Romanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Fenerbahçe'den 5 isim aday kadroda yer alacak. Sarı-lacivertlilerde; Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, Ay-yıldızlı ekipte yer alacak. Yiğit Efe Demir, Ümit Milli Takım kadrosuna çağırılırken; Ederson ve Milan Skriniar da ülkelerinin aday kadrolarına dahil edildi. Ayrıca Sidiki Cherif de Fransa U21 Milli Takımı'na seçildi.

GALATASARAY'DAN 14 OYUNCU MİLLİ TAKIMLARA

Galatasaray'da 14 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet alırken; sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'a da en çok oyuncu gönderen kulüp oldu. Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, Romanya maçının aday kadrosunda kendine yer buldu. Ayrıca Leroy Sane, Gabriel Sara, Noa Lang, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Wilfried Singo da milli takımlarında mücadele edecek.

3 büyüklerden milli takımlara giden oyuncular şöyle:

BEŞİKTAŞ:

TÜRKİYE: Orkun Kökçü

ÜMİT MİLLİ TAKIM: Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu

FİLDİŞİ SAHİLİ: Emmanuel Agbadou

KOSOVA: Milot Rashica

NİJERYA: Wilfred Ndidi

PANAMA: Amir Murillo

BENİN: Junior Olaitan

GÜNEY KORE: Hyeon Gyu Oh

FENERBAHÇE:

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın

ÜMİT MİLLİ TAKIM: Yiğit Efe Demir

BREZİLYA: Ederson

SLOVAKYA: Milan Skriniar

FRANSA U21: Sidiki Cherif

GALATASARAY

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün

ALMANYA: Leroy Sane

BREZİLYA: Gabriel Sara

HOLLANDA: Noa Lang

KOLOMBİYA: Davinson Sanchez

GABON: Mario Lemina

SENEGAL: Ismail Jakobs

MACARİSTAN: Roland Sallai

FİLDİŞİ SAHİLİ: Wilfried Singo