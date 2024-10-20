Nesine 3. Lig'da 7. hafta mücadelesi bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalardaki sonuçlar şöyle:
1. Grup
Tokat Belediye Plevnespor-Bornova 1877: 1-0
Muşspor-23 Elazığ FK: 0-0
HG Hospital Kahramanmaraşspor- Kırşehir Futbol SK: 0-1
Silifke Belediyespor- Bursaspor: 0-0
Düzce Cam Düzcespor- Karşıyaka: 1-2
Anadolu Üniversitesi-Kemerkent Bulvarspor: 0-0
Ergene Velimeşespor- Artvin Hopaspor: 0-0
Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 2-1
2. Grup
Adıyaman FK-Silivrispor: 0-7
T. Metal 1963 Spor- Uşakspor: 0-3
Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor: 1-0
Etimesgut Belediyespor-Tire 2021 FK: 1-0
Beykoz İshaklıspor-Amasyaspor: 1-3
Balıkesirspor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 2-1
3. Grup
Viranşehir Belediyespor- Alanya 1221 Futbol SK: 0-0
Pazarspor- Çankaya SK: 2-0
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Çorluspor 1947: 1-3
1923 Mustafakemalpaşa SK- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-52 Orduspor: 0-1
4. Grup
Sebat Gençlikspor-Zonguldakspor: 3-1
Mardin 1969 Spor-Kolibri Ağrı 1970: 2-0
Niğde Belediyespor- Erciyes 38 Futbol: 2-0
Bursa Nilüfer Futbol- Edirnespor: 1-0
7 Eylül Turgutlu 1984- Kırıkkale FK: 0-0
Denizlispor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-4
Orduspor 1967- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
İzmir Çoruhlu FK-Polatlı 1926: 5-3
Son Dakika › Spor › 3. Lig 7. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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