3. Lig 7. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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Spor

3. Lig 7. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'da 7. hafta maçları tamamlandı, çeşitli takımların mücadele sonuçları açıklandı.

20.10.2024 22:47
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Nesine 3. Lig'da 7. hafta mücadelesi bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalardaki sonuçlar şöyle:

1. Grup

Tokat Belediye Plevnespor-Bornova 1877: 1-0

Muşspor-23 Elazığ FK: 0-0

HG Hospital Kahramanmaraşspor- Kırşehir Futbol SK: 0-1

Silifke Belediyespor- Bursaspor: 0-0

Düzce Cam Düzcespor- Karşıyaka: 1-2

Anadolu Üniversitesi-Kemerkent Bulvarspor: 0-0

Ergene Velimeşespor- Artvin Hopaspor: 0-0

Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 2-1

2. Grup

Adıyaman FK-Silivrispor: 0-7

T. Metal 1963 Spor- Uşakspor: 0-3

Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Tire 2021 FK: 1-0

Beykoz İshaklıspor-Amasyaspor: 1-3

Balıkesirspor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 2-1

3. Grup

Viranşehir Belediyespor- Alanya 1221 Futbol SK: 0-0

Pazarspor- Çankaya SK: 2-0

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Çorluspor 1947: 1-3

1923 Mustafakemalpaşa SK- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0

10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-52 Orduspor: 0-1

4. Grup

Sebat Gençlikspor-Zonguldakspor: 3-1

Mardin 1969 Spor-Kolibri Ağrı 1970: 2-0

Niğde Belediyespor- Erciyes 38 Futbol: 2-0

Bursa Nilüfer Futbol- Edirnespor: 1-0

7 Eylül Turgutlu 1984- Kırıkkale FK: 0-0

Denizlispor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-4

Orduspor 1967- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

İzmir Çoruhlu FK-Polatlı 1926: 5-3

Kaynak: AA

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