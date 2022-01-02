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34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum - Son Dakika

34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum

02.01.2022 15:52

73 yaşındaki futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kendisinden 34 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz ile evlendi. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Toroğlu'nun nikah pozunu 'İkinci Bahar' şarkısının sözleriyle paylaştı, sosyal medya karıştı. Ahmet Çakar'ın manidar yorumu sosyal medyada mizah konusu oldu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı Ezgi Yavuz ile Barcelona'daki Türk konsolosluğunda dünya evine girdi.

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla dünyaevine giren Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

GALATASARAY ÜYESİ

73 yaşındaki Toroğlu'nun evlendiği kişinin 39 yaşındaki eski avukatı Ezgi Yavuz olduğu ifade edildi. İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştu. Yurt dışında yapılan nikahtan fotoğraf da paylaştı.

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla dünyaevine giren Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Toroğlu, geçtiğimiz günlerde genç kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülenmiş ve objektifleri fark edin ikili birbirini hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçmişti.

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla dünyaevine giren Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

ESKİ DOSTUNA MESAJ

Ahmet Çakar, uzun yıllar birlikte çalıştığı eski dostu Erman Toroğlu'nun nikah fotoğrafını 'İkinci Bahar' şarkısının sözleriyle paylaştı.

İşte Çakar'ın paylaşımı:

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla dünyaevine giren Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım
Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım
Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım
Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım
Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

ESKİ EŞİNDEN 2017'DE AYRILMIŞTI

Erman Toroğlu, Şükran Toroğlu ile evliliğini 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitirmişti. Toroğlu'nun bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı var.

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Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ezgi Yavuz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum - Son Dakika
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