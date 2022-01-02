34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı Ezgi Yavuz ile Barcelona'daki Türk konsolosluğunda dünya evine girdi.

GALATASARAY ÜYESİ

73 yaşındaki Toroğlu'nun evlendiği kişinin 39 yaşındaki eski avukatı Ezgi Yavuz olduğu ifade edildi. İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştu. Yurt dışında yapılan nikahtan fotoğraf da paylaştı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Toroğlu, geçtiğimiz günlerde genç kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülenmiş ve objektifleri fark edin ikili birbirini hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçmişti.

ESKİ DOSTUNA MESAJ

Ahmet Çakar, uzun yıllar birlikte çalıştığı eski dostu Erman Toroğlu'nun nikah fotoğrafını 'İkinci Bahar' şarkısının sözleriyle paylaştı.

İşte Çakar'ın paylaşımı:

ESKİ EŞİNDEN 2017'DE AYRILMIŞTI

Erman Toroğlu, Şükran Toroğlu ile evliliğini 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitirmişti. Toroğlu'nun bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı var.