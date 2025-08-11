4 uçak birden geliyor! Süper Lig devi transferde bombayı patlattı - Son Dakika
4 uçak birden geliyor! Süper Lig devi transferde bombayı patlattı

11.08.2025 10:10
Beşiktaş, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına dört farklı bölgede harekete geçti. Başkan Serdal Adalı, ligde ses getirecek kadro oluşturmak için bütün şartları zorlama kararı aldı. Yann Gboho, Jonathan Rowe, Rav van den Berg ve Kelechi Iheanacho'nun transferi için girişimler başladı. İstanbul'a peş peşe uçakların inmesi bekleniyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, ligde ses getirecek kadro oluşturmak için bütün şartları zorlama kararı aldı.

İLK HEDEF GHOBO

Fransız spor gazetesi L'Équipe'in haberine göre Beşiktaş, Toulouse forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yann Gboho için 6 milyon euro değerinde resmi teklif yaptı. Ocak 2024'te Belçika ekibi Cercle Brugge'den 2,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Fildişi Sahilli oyuncu, Fransız ekibinde kısa sürede önemli bir rol üstlendi.

Geride kalan 1,5 sezonda 52 resmi karşılaşmada görev yapan Gboho, 9 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Lyon ve Lille'in de radarında olduğu belirtilen yıldız futbolcu için Beşiktaş yönetimi pazarlık masasında elini çabuk tutmak istiyor.

İKİNCİ HEDEF ROWE

Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer kanat oyuncusu ise Marsilya forması giyen Jonathan Rowe. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki İngiliz futbolcu için resmi girişimlere başladı. Ancak bu transferde Beşiktaş'ın karşısında güçlü bir rakip bulunuyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes de Rowe'yi kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon Marsilya formasıyla 30 resmi maçta görev alan genç yıldız, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Kararın oyuncunun tercihine bağlı olacağı belirtilirken, Beşiktaş yönetimi, hem Rowe hem de Gboho için aynı anda temaslarını sürdürüyor.

ÜÇÜNCÜ HEDEF BERG

Defans hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Rav van den Berg'i listesine aldı. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen geçen sezonki performansıyla dikkatleri çeken Hollandalı stoper, 2023'te PEC Zwolle'den transfer edilmişti. Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle tanınan Van den Berg, Siyah-Beyazlılar'ın uzun vadeli savunma planına uyabilecek potansiyelde bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.

DÖRDÜNCÜ HEDEF IHEANACHO

Orta sahaya Wilfred Ndidi'yi transfer ederek güç katan Beşiktaş, forvet bölgesi için de Sevilla'nın deneyimli golcüsü Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı. Nijeryalı forvet, geçtiğimiz sezonun devre arasında Middlesbrough'a kiralanmış ve 26 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Nijerya basınının haberine göre Sevilla, Iheanacho'nun transferi için 3 milyon Euro talep ediyor. İspanya'da beklenen etkiyi yaratamayan 28 yaşındaki golcünün bu yaz bonservisiyle takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş'ın ise oyuncunun hem tecrübesi hem de çok yönlülüğü nedeniyle ilgisinin ciddi olduğu belirtiliyor.

