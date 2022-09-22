A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EURO 2024 elemeleri mesaisi başlıyor - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EURO 2024 elemeleri mesaisi başlıyor

22.09.2022 16:46
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EURO 2024 elemeleri mesaisi başlıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler 2 Ekim'de başkentte kampa girecek. Başantrenör Okan Halay yönetiminde gerçekleştirilecek kampta 24 sporcu yer alacak.

Milliler, elemelerde Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg ile 1. Grup'ta yer alıyor.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 13 Ekim'de deplasmanda Portekiz ile yapacak. A Milli Takım, ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim'de Van'da oynayacak.

Kamp kadrosu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kamp karosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyespor)

Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid - Kuzey Makedonya), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyespor), Ömer Bağ (The Arab Contractors Sporting Club - Mısır)

Orta oyun kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Doğukan Özdemir (Mihalıççıkspor), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi GSK), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sağ oyun kurucu: Cemal Kütahya (Hatay B. Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Steau Bükreş - Romanya), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Can Çelebi

Sağ kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Pivot: Tolga Durmaz (Tus Vinnhorst Handball - Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), İlkan Keleşoğlu (Hatay B. Belediyesi), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf -Almanya)

EURO 2024 finallerine Almanya ev sahipliği yapacak

EURO 2024 finalleri, 10-18 Ocak 2024'te Almanya'da gerçekleştirilecek.

Eleme gruplarında 32 ülke dörderli sekiz grupta mücadele edecek. Elemeleri geçen 20 takım ve direkt finallere katılım hakkı bulunan dört takımla birlikte toplam 24 ülke finallerde yer alacak.

Eleme gruplarında ilk iki sırayı alan 16 takım ve en iyi dört grup üçüncüsü finallere yükselecek. En iyi üçüncü sıradaki takımlar, elemelerde tüm maçlar yapıldıktan sonra yalnızca en üst sıradaki iki takıma karşı oynanan karşılaşmalar dikkate alınarak belirlenecek.

Ev sahibi Almanya, son şampiyon İsveç ile EHF EURO 2022'de madalya alan İspanya ve Danimarka, şampiyonaya direkt katılacak. Bu dört takım, elemeler süresince aynı program dahilinde 2024 EHF EURO Cup'ta karşılaşacak.

Milli takımın fikstürü

A Milli Erkek Takımı'nın 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası elemelerindeki fikstürü şöyle:

13 Ekim 2022: Portekiz-Türkiye

16 Ekim 2022: Türkiye-Kuzey Makedonya

8 Mart 2023: Lüksemburg-Türkiye

11 Mart 2023: Türkiye-Lüksemburg

26 Nisan 2023: Türkiye-Portekiz

30 Nisan 2023: Kuzey Makedonya-Türkiye

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Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EURO 2024 elemeleri mesaisi başlıyor - Son Dakika

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