Spor

A Milli Kadın Basketbolcular, Avrupa Şampiyonası'na namağlup gitmek istiyor

Meltem Yıldızhan: Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanarak gitmek istiyoruz

'Alperen Şengün ile gurur duyuyoruz. Umarım daha fazla sporcuyu görme şansımız olur'

Manolya Kurtulmuş: Hem takım olarak, hem de motivasyon olarak çok iyi durumdayız

Elif Bayram: Avrupa Şampiyonası'na namağlup gitmek daha önemli ve güzel bence

Gökhan HEBEPCİ - Ali DANAŞ - İSTANBUL, - A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncularından Meltem Yıldızhan, Manolya Kurtulmuş ve Elif Bayram, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda karşılaşacağı İzlanda ve Romanya müsabakaları öncesi Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

İzlanda ve Romanya maçı öncesi Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda düzenlenen medya gününde konuşan milli sporcular, Avrupa Şampiyonası'na namağlup gitmek istediklerini söylediler.

MELTEM YILDIZHAN: AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANARAK GİTMEK İSTİYORUZ

Galatasaray'ın milli oyuncusu Meltem Yıldızhan, turnuvayı namağlup tamamlamak istediklerini belirterek, "4'te 4 yaptık ve tabii ki hedefimiz 6'da 6 yapmak. Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. Takımdaki arkadaşlarla her zaman bir arada olamadığımız için de bu ara kamplar birlikte olma açısından çok önemli oluyor. İlk maçımızı Kocaeli'de oynayacağız. Taraftarımızın da desteklerini bekliyoruz. Umarım 6'da 6 yaparak da bu turnuvayı tamamlayacağız.

Tabii ki her zaman bir baskı var. Çünkü bu bayrağı taşımak kolay değil. Kalan 2 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na da en iyi şekilde hazırlanarak gitmek istiyoruz. Enerjimiz çok iyi, genç bir takımız. Enerjimizi de kullanıp kazanmak istiyoruz" dedi.

Houston Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün'ün NBA AllStar'a seçilmesinin hatırlatılması üzerine de Yıldızhan, "Kendisiyle gurur duyuyoruz. Umarım daha fazla sporcuyu görme şansımız olur. Kadın sporcular için de aynı şeyi umuyorum" diye konuştu.

MANOLYA KURTULMUŞ: HEM TAKIM OLARAK, HEM DE MOTİVASYON OLARAK ÇOK İYİ DURUMDAYIZ

OGM Ormanspor'un milli basketbolcusu Manolya Kurtulmuş ise, "4'te yaptık ve kalan 2 maçı da kazanarak daha motive bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Kocaeli'de oynanacak maça da bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Şu an hem takım olarak, hem de motivasyon olarak çok iyi durumdayız. Fiziksel olarak da hepimiz formdayız. Takımıma güveniyorum. Türkiye'deki bütün kaliteli oyuncular bir aradayız. Takım oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek, 2 maçta da çok fazla zorlanacağımızı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Alperen Şengün'ün ile ilgili de, "Çok gurur verici bir olay. Gönül ister ki kadın sporcularımız için de bunu yaşayalım. Bunlar çok gurur verici. Alperen'e de başarılar diliyorum" dedi.

ELİF BAYRAM: AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA NAMAĞLUP GİTMEK DAHA ÖNEMLİ VE GÜZEL BENCE

Beşiktaş ekibinin milli kaptanı Elif Bayram da, "İlk 4 maçımızı kazandık ve kalan 2 maçımızı da kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Namağlup gitmek daha önemli ve güzel bence. Daha motive edici bir şey. O yüzden kalan 2 maçımızı da kazanmak istiyoruz. İlk olarak Kocaeli'de, harika taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Sonrasında da Romanya deplasmanından galip gelmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Elif Bayram, Alperen Şengün için de şu yorumu yaptı;

"Ülkemiz açısından çok mutlu ve gururluyum. O'nu Beşiktaş takımındaki antrenmanlarda görüyordum. Ne kadar çalıştığını biliyorum. O zamandan bu zamana NBA'de bizi temsil etmesi çok mutluluk ve gurur verici. Umarım ülkemizi daha fazla sporcu yurt dışında başarıyla temsil eder."

Ay-yıldızlılar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında 6 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da İzlanda ile Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda; 9 Şubat Pazar günü de TSİ 19.00'da Ploieşti'de, Romanya ile karşı karşıya gelecek.