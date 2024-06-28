A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçlarına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçlarına hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçlarına hazırlanıyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ve Macaristan maçları için aday kadrosunu açıkladı. Milliler, Riva'da kamp yapacak ve maçlara Kocaeli'de çıkacak.

28.06.2024 15:56  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın; 12 Temmuz'da Kocaeli'de İsviçre, 16 Temmuz'da deplasmanda Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

1 Temmuz 2024 tarihinde Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak olan Milliler, 9 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek ve Kocaeli'ye geçecek. Maç gününe kadar burada çalışacak olan Milli Takım, 12 Temmuz 2024 tarihinde Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda 5. maçında İsviçre ile karşılaşacak. 13 Temmuz 2024 tarihinde Budapeşte'ye gidecek olan ay-yıldızlılar, 16 Temmuz 2024 tarihinde Macaristan ile karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak.

1. Grup'taki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilen, daha sonra İstanbul'da geri düşmesine rağmen Macaristan'ı 2-1 mağlup eden Milliler, Erzincan'da Azerbaycan'ı 1-0 mağlup edip, deplasmanda rakibine aynı skorla yenilmişti.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Narin Yakut (Fatih Karagümrük), Gülbin Hız, İlayda Cansu Kara, İlayda Civelek (Fenerbahçe), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Didem Karagenç, Kezban Tağ (Beşiktaş), Dilara Deli (Sporting Charleroi)

Orta Saha: Ebru Topçu, Eda Karataş (Galatasaray), Halle Houssein Şensizoğlu (West Ham United), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Miray Cin (Msv Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (Ud Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş)

Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe), Arzu Karabulut (Galatasaray), Mine Yıldız (Beylerbeyi Spor Kulübü), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan, Kocaeli, İsviçre, Riva, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçlarına hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:15:16. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçlarına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement