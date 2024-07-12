A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: Play-offlara kalmak için 1 puan bile yeterli

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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Play-offlara kalmak için 1 puan bile almamız bizim için yeterli. Play-offlara ilk 3 takım gidiyor. O yüzden şansımız çok yüksek. Herhangi bir sıkıntı olacağını açıkçası düşünmüyoruz" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, açıklamalarda bulundu. İyi bir mücadele sergilediklerini belirten Kıragası, "Maça ilk 45 dakika gayet iyi başlayıp, iyi bir mücadele sergiledik. Direkten dönen topumuz, bir tane yüzde 100 kaçırdığımız golümüzün dışında mücadeleyi kıyasıya, eşit bir şekilde devam ettirebildik ama ikinci yarı rakibin fiziksel özellikleri, fiziksel anlamdaki kaliteleri ortaya çıkmaya başladı ve topu artık tutamamaya başladık. Önümüzde bir Macaristan maçı var. Macaristan maçına odaklanacağız. Mutlaka Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası play-off 1'inci grubunda göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"EN İYİSİNİ İKİNCİ MAÇTA VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Oyuncularla gurur duyduğunu belirten teknik direktör Necla Güngör Kıragası, "Hem kadın sporunun gelişimi adına hem de böylesine bir takımla başa baş bir mücadeleye girdikleri için son derece önemli buluyorum. O yüzden hiçbir şekilde başımızı öne eğmeden ikinci maça odaklanıp en iyisini vermeye çalışacağız ve umarım play-off haberini keyifli bir şekilde vereceğiz" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIM TESLİM OLMADAN ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR"

Takımın eksik yönlerinden bahseden Kıragası, "Devre arasına zaten çok yorgun girdik. Takdir edersiniz ki zaten İsviçre, tarz olarak sizi sürekli zorluyor. G kuvveti diye bir şey var. Omuz omuza her mücadelede oyuncularımız zaten yıpranmıştı. O yıpranmayı toparlamaları 15 dakikanın içerisinde çok mümkün zaten görülmüyor. Olabildiğince oyuna yeni isimleri katarak aslında biraz olsun dengeye getirmeye çalışacakken golü yedik. Ondan sonra motivasyon anlamında da düştük. İster istemez fitness olarak bizden seviye olarak çok üstünler. Biz 11 gündür kamptayız. Bu seviyeyi ancak bitirebildik. 45 dakika en iyi oyunumuzu ortaya koyabiliyoruz ama rakibin oyuncularına baktığınız zaman hepsi dünya starı, en iyi kulüplerde, en iyi şartlarda, en iyi seviyede mücadele ediyorlar. İster istemez o farkı ortaya çıkıyor. Zaten mental anlamda devre arasına yorgun giriyorsunuz ve ikinci yarıya girdiğinizde irade gücümüz düşüyor. İsviçre ilk başta da çok canlı başlayınca biraz gömülmeye de başladık. Golden sonra oyunu biraz toparlayıp, devam ettirmeye çalıştık ama fiziksel anlamda düşüşe geçtiğimiz andan itibaren irade gücünüz azalıyor. İrade gücünüz azalınca karar verme mekanizmanız doğru çalışmıyor. Aslında zincirleme şekilde rakibe teslim oluyorsunuz ama yine de oyuncularım teslim olmadan ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bu bizim için çok önemli bir veri" yorumlarında bulundu.

"SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Kıragası, "Biz geçmişte bu tarz rakiplerle oynadığımızda çok ciddi farklar yiyip, çok ezildiğimiz dönemler oldu ama bugün ezilmeden, son dakikaya kadar ellerindeki imkanlarla, fiziksel imkanlarıyla mücadele etmeye çalıştılar. O yüzden bizim tarafımızdan çok olumlu bir gelişme olarak da görüyoruz" diye konuştu.

"1 PUAN BİLE ALMAMIZ BİZİM İÇİN YETERLİ"

Play-off şansının yüksek olduğunu da belirten Kıragası, şu ifadeleri kullandı:

"İsviçre FIFA sıralamasında 24'üncü sırada, Macaristan 41'inci, biz 61'inci sıradayız. Macaristan'ın ilk maçında iyi bir taktikle karşı karşıya gelmiştik ve ikinci yarıda bulduğumuz gollerle 2-1 yenmeyi başardık. Play-offlara kalmak için 1 puan bile almamız bizim için yeterli. Play-offlara ilk 3 takım gidiyor. O yüzden şansımız çok yüksek. Herhangi bir sıkıntı olacağını açıkçası düşünmüyoruz. Macaristan takımı yine boyut olarak bizden üstün ama oyun kalitesi bir İsviçre değil. Biz o yüzden kendi oyun kalitemizi ortaya koyup, şu dakikadan itibaren iyi bir dinlendirme ve rejenerasyon ile başlayıp toparlanmalarını hızlandırıp, diri bir Türkiye ile Macaristan karşısına çıkmayı planlayacağız. O yüzden inşallah o fark çok fazla görünmeyecek bu sefer."