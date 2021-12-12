A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a

Beşiktaş döviz kurunun değişkenliği sebebiyle yabancı hoca alternatiflerini azalttı. Slaven Bilic ve Stanislav Cherchesov isimleri ön plana çıktı.

"BEŞİKTAŞ'A GİDECEK"

Sport-Express'in haberine göre; Cherchesov'un Beşiktaş'ın başına geçmesi kuvvetli gözüküyor. Deneyimli hoca Türkiye'yi sevdiğini ve burada çalışmaya sıcak baktığını ifade etmişti.

"HAMİT'LE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Cherchesov daha evvel A Spor'a yaptığı açıklamada, "Hamit Altıntop ile Milli Takım'ın başına geçmem için görüşmüştük. Sonrasında Kuntz ismi gündeme geldi. Süper Lig'den teklifler aldım, Türkiye'de çalışmak isterim. Türk futbolunu seviyorum" demişti.

RUS FUTBOLU YÜKSELDİ

Rusya Milli Takımı, 2016-21 yılları arasında ortaya koyduğu futbol ve turnuvalardaki başarılarıyla adından hayli söz ettirdi. Kadronun mimarı ise Cherchesov'du. Cherchesov'un gönlünde kulüp takımı çalıştırmak var.