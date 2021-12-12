Üye Girişi
A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a - Son Dakika

A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a

12.12.2021 09:51

Beşiktaş'ta yabancı hoca adayları arasında en kuvvetli iki isim Bilic ve Cherchesov. Rus basını, Türkiye'de görev yapmaya istekli olan Cherchesov'un Beşiktaş'ın yeni hocası olacağını iddia etti.

Beşiktaş döviz kurunun değişkenliği sebebiyle yabancı hoca alternatiflerini azalttı. Slaven Bilic ve Stanislav Cherchesov isimleri ön plana çıktı.

A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, adım adım Beşiktaş'a

"BEŞİKTAŞ'A GİDECEK"

Sport-Express'in haberine göre; Cherchesov'un Beşiktaş'ın başına geçmesi kuvvetli gözüküyor. Deneyimli hoca Türkiye'yi sevdiğini ve burada çalışmaya sıcak baktığını ifade etmişti.

A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, adım adım Beşiktaş'a

"HAMİT'LE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Cherchesov daha evvel A Spor'a yaptığı açıklamada, "Hamit Altıntop ile Milli Takım'ın başına geçmem için görüşmüştük. Sonrasında Kuntz ismi gündeme geldi. Süper Lig'den teklifler aldım, Türkiye'de çalışmak isterim. Türk futbolunu seviyorum" demişti.

A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, adım adım Beşiktaş'a

RUS FUTBOLU YÜKSELDİ

Rusya Milli Takımı, 2016-21 yılları arasında ortaya koyduğu futbol ve turnuvalardaki başarılarıyla adından hayli söz ettirdi. Kadronun mimarı ise Cherchesov'du. Cherchesov'un gönlünde kulüp takımı çalıştırmak var.

A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, adım adım Beşiktaş'a
A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a

Beşiktaş, Türkiye, Milli, Rus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı
Çocukların akılalmaz şakası faciayla sonuçlandı! Dezenfektan döktüğü arkadaşını böyle ateşe verdi 08:49 Çocukların akılalmaz şakası faciayla sonuçlandı! Dezenfektan döktüğü arkadaşını böyle ateşe verdi Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı 23:10 Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!

Son Dakika Haberleri
09:51 A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a
09:33 Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek
09:07 Sağlıkçıların isyanı işe yaradı! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi
09:06 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı
09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı
09:00 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı
00:08 Süper Lig devlerinin radarındaki hoca Farioli'yle yollar ayrıldı
00:06 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar
00:04 Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında sağlıkçılardan suç duyurusu
00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi         
00:48
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 09:59:43. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement