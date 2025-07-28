ABB FOMGET Avrupa'ya Açılıyor - Son Dakika
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ABB FOMGET Avrupa'ya Açılıyor

28.07.2025 11:16
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ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında Neftçi ile mücadele edecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Arnavutluk'ta oynanacak eleme maçlarına katılacak ABB FOMGET, ilk maçını Azerbaycan ekibi Neftçi'yle 30 Temmuz'da oynayacak. Başkent ekibi bu karşılaşmayı kazanmasını durumunda 2 Ağustos'ta İsrail ekibi Kiryat Gat ile final maçına çıkacak.

Tarihinde ikinci kez şampiyon olan ABB FOMGET, daha önce Avrupa'da 2 kez sahne aldı. 2023-2024 sezonunda yine UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayan başkent temsilcisi, İzlanda'nın Valur takımına 2-1 yenilmişti. Elemelerin formalite gereği oynanan üçüncülük maçında Kosova ekibi Hajvalia'yı 6-0'la yenen ABB FOMGET, Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etmişti.

ABB FOMGET, Neftçi karşılaşmasıyla Avrupa'daki üçüncü maçına çıkacak.

Gruplara sadece 2 kez kalındı

Türk kadın futbol takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına sadece 2 kez kalabildi.

Bu başarıyı 2013-2014 sezonunda İzmir Konak Belediyespor, 2024-2025'te ise Galatasaray yakaladı.

Daha önce İzmir Konak Belediyespor 4, Ataşehir Belediyespor 3, Beşiktaş ve ALG Spor 2'şer, ABB FOMGET, Trabzonspor, Gazi Üniversitesi ise 1'e kez elemelerde mücadele etti ancak grup aşamasına kalamadı.

ABB FOMGET, Arnavutluk'taki maçlarda istediği sonuçları alırsa gruplara kalan üçüncü Türk takımı olacak.

Avrupa'da en başarılı takım İzmir Konak Belediyespor

Türk kadın futbol takımlarının Avrupa'daki en önemli derecesini bugüne dek İzmir Konak Belediyespor elde etti.

Türkiye'de şampiyonluğa ulaşarak 2013-2014 sezonunda UEF Şampiyonlar Ligi elemelerine katılan ve üç maçını da kazanan İzmir ekibi, son 16'ya kadar yükseldi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Turkcell, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

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