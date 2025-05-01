ABB FOMGET, şampiyonluk maçında Galatasaray'ı konuk edecek
Teknik direktör Cumali Enginar: Zor bir maç olacak
Takım kaptanı Selda Akgöz: Elimizden gelenin en iyisini yaparak kupayı Ankara'mıza getirmeyi düşünüyoruz
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.45 Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.
UEFA AVRUPA LİGİ
- Yarı Final
22.00 Tottenham - Bodo/Glimt
22.00 Athletic Bilbao - Manchester United (Altay Bayındır)
UEFA KONFERANS LİGİ
- Yarı Final
22.00 Real Betis - Fiorentina
22.00 Djurgarden - Chelsea
BİSİKLET
10.30 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 151 km'lik Marmaris - Aydın etabıyla devam edilecek
Son Dakika › Spor › ABB FOMGET, Galatasaray ile Şampiyonluk Maçında Karşılaşacak - Son Dakika
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