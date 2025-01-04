Adana Demirspor, Başakşehir'e 1-0 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor, Başakşehir'e 1-0 Yenildi

Adana Demirspor, Başakşehir\'e 1-0 Yenildi

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maç sonrasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, oyuncularını kutlarken, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan galibiyetin mutluluğunu yaşadı. Hakem kararları ile ilgili de eleştirilerini dile getirdi.

04.01.2025 16:27  Güncelleme: 16:36
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SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan değerlendirmelerde bulundu.

Mağlubiyete rağmen oyuncularını kutladığını belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Güçlü oyunu ve oyun planı olan bir takıma karşı oynadık. Bunu da yetenekli ve üst seviyede oynayan bir takımına karşı oynadık. Hafta boyunca çalıştık. İlk yarıda takımımla ilgili olumsuz durumlar vardı. Kazandığımız topları istediğimiz gibi kullanmadık. Bir pozisyonda hata yaptık ve soyunma odasına 1-0 geride girdik. İkinci yarı skoru değiştirme adına oyun planımızda değişikliklere gittik. Opsiyonlarımız çok iyiydi. Bu seviyedeki takımlara karşı bu oyunu oynamak kolay değildir. Oyuncularım, planımıza harfiyen uydu. İkinci yarıdaki oyuna göre en kötü beraberlik almamız gerekiyordu. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Üzgünüz ancak asla vazgeçmeden, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ ATAN: MAÇI KENDİMİZ ZORA SOKTUK

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Son iki haftadır galip gelen özellikle Mustafa hocanın gelmesiyle daha derli toplu, cesur oynayan ve sahaya karakter koyan genç bir oyuncu grubuna karşı bugün kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyetle 26 puana ulaşıp, üst sıralara girdik. Bu başarıyı daha önce de yakalayabilirdik. Puan olarak daha fazlasını hak ettiğimiz bir dönemden geçmiştik. Geç de olsa özellikle ligin 2'nci yarısında geri dönüş yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçı kendimiz zora soktuk. Daha erken gol ve golleri bulabilirdik. Maalesef 2'nci golü bulamadık ve son dakikalarda telaş yapsak da kazanmasını bildik" diye konuştu.

'HAKEM HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Maçın hakemin sitemde bulunan Atan, "Normalde hakemlerle ilgili konuşan bir teknik adam değilim. Kazandığım bir maçtan sonra Erkan hocaya söylemek istediğim bazı şeyler var. Lütfen Türk futboluna hizmet etsin. Oyunu hızlandırmaya ve geliştirmeye, oyunculara ve teknik adamlara yardımcı olmaya çalışsın. Bunları kulübüm adına söylüyorum. Bugün aklının arkasındakileri herkesin okuduğunu bilmesini istiyorum. 5-6 sarı kart çıkardı ve 2 oyuncumu cezalı duruma düşürdü. O oyuncuları buldu. Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Başakşehir'e 1-0 Yenildi - Son Dakika

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