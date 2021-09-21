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Adana Demirspor maçından notlar - Son Dakika

Adana Demirspor maçından notlar

21.09.2021 19:59
Adana Demirspor maçından notlar, System.String[]

Sergen Yalçın'dan 8 değişiklikOğuzhan Özyakup ligde 12 maç sonra ilk 11'deErsin, Rosier ve Welinton döndüAdana Demirspor'da Montella'dan tek değişiklikBalotelli ilk kez yedek soyunduOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti.

Sergen Yalçın'dan 8 değişiklik

Oğuzhan Özyakup ligde 12 maç sonra ilk 11'de

Ersin, Rosier ve Welinton döndü Adana Demirspor'da Montella'dan tek değişiklik Balotelli ilk kez yedek soyunduOlgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazanılan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'inde 8 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu, Necip Uysal'ın yerine Valentin Rosier, Mehmet Topal'ın yerine Welinton, N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre'nin yerine Ghezzal, Atiba'nın yerine Pjanic, Salih Uçan'ın yerine Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman'ın yerine ise Larin'i sahaya sürdü.Kalede 1 maçlık aranın ardından Ersin Destanoğlu'na görev veren Yalçın, savunma dörtlüsünü Rosier, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı sahaya süren Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Oğuzhan Özyakup ve Pjanic, solunda ise Larin'i görevlendirdi. Yalçın gol yollarındaki tercihi ise Batshuayi oldu.Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçındaki 11'i şu şekilde: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Larin, Batshuayi."OĞUZHAN ÖZYAKUP LİGDE 12 MAÇ SONRA İLK 11'DE Siyah-beyazlı ekipte Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, ligde 12 maç sonra bir maçta ilk 11'de görev yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçının 11'inde Oğuzhan Özyakup'u görevlendirdi. Son olarak geçtiğimiz sezonun 35'inci haftasında iç sahada oynanan Ankaragücü maçında 11'de görev yapan Oğuzhan Özyakup, o maçın 17'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve sezonun geri kalanında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Oğuzhan Özyakup bu sezonun ilk 5 haftasında da ilk 11'de görev yapmadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu sadece ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ve 5'inci haftasında Antalyaspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu.ERSİN, ROSIER VE WELINTON DÖNDÜSiyah-beyazlı ekipte, sakatlığı nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Welinton Souza, 1 maçlık aranın ardından 11'deki yerini aldı. Welinton'un yanı sıra soğuk algınlığı nedeniyle Antalyaspor mücadelesinin kafilesine dahil edilmeyen Valentin Rosier de Adana Demirspor maçının 11'inde kendine yer buldu. Bu isimlerin yanı sıra Ersin Destanoğlu da sıkışık maç fikstürü göz önüne alınarak dinlendirilmişti. Bu 3 isim, 1 maçlık aranın ardından formasına kavuşmuş oldu.ADANA DEMİRSPOR'DA MONTELLA'DAN TEK DEĞİŞİKLİKAdana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'in 5'inci haftasında 3-1'lik skorla kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, hafif sakatlığı bulunan Balotelli'nin yerine Demokratik Kongolu forvet Assombalonga'yı 11'de sahaya sürdü.Lacivert-mavili ekibin Beşiktaş karşısındaki 11'i şu şekilde: "Ferhat Kaplan - Svensson, Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Stambouli, Sinan Kurt, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga"BALOTELLI İLK KEZ YEDEK SOYUNDU

Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, Beşiktaş karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Lacivert-mavili ekibin bu sezon oynadığı 5 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan İtalyan golcü, ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Geçtiğimiz hafta Rizespor ağlarını havalandırarak Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşayan Balotelli, hafif sakatlığı sebebiyle ilk 11'de görev alamadı. Adana Demirspor'da ayrıca Akintola ve Belhanda da sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.


Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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