AFC Asya Kupası Finali: Katar ile Ürdün Yarın Karşı Karşıya - Son Dakika
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AFC Asya Kupası Finali: Katar ile Ürdün Yarın Karşı Karşıya

AFC Asya Kupası Finali: Katar ile Ürdün Yarın Karşı Karşıya

AFC Asya Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Ev sahibi Katar ile Ürdün, yarın Lusail Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Katar, bir önceki turnuvada şampiyon olmuştu. Ürdün ise ilk kez final oynayacak. Karşılaşma D-Smart kanallarından canlı yayınlanacak.

09.02.2024 11:08  Güncelleme: 11:23
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AFC Asya Kupası finalinde Katar ile Ürdün yarın karşı karşıya gelecek.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından 18. kez düzenlenen Asya Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Kupada ev sahibi Katar, yarın TSİ 18.00'de Lusail Stadı'nda Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Katar, 2019 yılında gerçekleşen bir önceki turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı. Ürdün ise bu şampiyonada ilk kez final oynayacak.

İki ülkenin final yolu

A Grubu'nda Tacikistan, Çin ve Lübnan ile aynı grupta olan Katar, 3 galibiyetle gruptan çıktı. Son 16 turunda Filistin'i 2-1, çeyrek finalde de Özbekistan'ı penaltılarla geçen Katar yarı finalde İran'ı 3-2 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı. E Grubu'nda Bahreyn, Güney Kore ve Malezya ile yer alan Ürdün ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 4 puanla grubunu 3. sırada bitirdi. Ürdün, son 16 turunda Irak'ı 3-2, çeyrek finalde Tacikistan'ı 1-0 ve yarı finalde de Güney Kore'yi 2-0'lık skorla yenerek finale yükseldi.

En çok kazanan Japonya

İlk olarak 1956 yılında düzenlenen turnuvada Japonya, 4 kez kazanarak bu alandaki en başarılı takım oldu. Japonya'nın ardından turnuvada Suudi Arabistan ve İran 3'er, Güney Kore 2'şer, İsrail, Kuveyt, Avustralya, Irak ve Katar da 1'er kez mutlu sona ulaştı.

Karşılaşma D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. Saat 17.00'de ise Final Özel programı ve maçın ardından Şampiyonluk Özel programları da yine D-Smart dünyasında olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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