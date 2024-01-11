 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AFC Asya Kupası Yarın Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AFC Asya Kupası Yarın Başlıyor

Asya Kıtası'nın en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası, Katar'da başlıyor. 24 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup maçlarından sonra son 16 turu, çeyrek finaller, yarı finaller ve final oynanacak. Şampiyon takım 5 milyon dolar kazanacak. Japonya, en başarılı ülke olarak dikkat çekiyor.

AFC Asya Kupası Yarın Başlıyor
11.01.2024 - 11:08,
Abone Ol

Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası'nda heyecan yarın başlayacak.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek organizasyon, 12 Ocak-10 Şubat tarihlerinde Katar'da yapılacak.

Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.

Kupanın açılış maçında yarın Katar ile Lübnan, Lusail Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.

Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

6 grupta 24 takım sahne alacak

Katar'ın 1988 ve 2011 yıllarının ardından üçüncü kez ev sahipliği yapacağı Asya Kupası'nda 24 takım mücadele edecek.

6 grupta ilk 2'ye giren takımların doğrudan son 16 turuna yükseleceği turnuvada, en iyi 4 grup üçüncüsü de tur atlayacak.

Organizasyonda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Katar, Çin, Tacikistan, Lübnan

B Grubu: Avustralya, Özbekistan, Suriye, Hindistan

C Grubu: İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Filistin

D Grubu: Japonya, Endonezya, Irak, Vietnam

E Grubu: Güney Kore, Malezya, Ürdün, Bahreyn

F Grubu: Suudi Arabistan, Tayland, Kırgızistan, Umman

Şampiyon takım 5 milyon dolar kazanacak

2023 Asya Kupası'nda toplam 14,8 milyon dolar para ödülü dağıtılacak.

Şampiyon olan takım 5 milyon, finalist 3 milyon, yarı finalistler ise 1 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

Ayrıca, turnuvaya katılan bütün takımlara 200'er bin dolar verilecek.

Maçlar 9 statta yapılacak

Kupada oynanacak toplam 51 maç, 5 farklı şehirde yer alan 9 statta yapılacak.

Abdullah bin Khalifa ve Jassim bin Hamad statları hariç söz konusu tüm stadyumlar, 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı.

StatŞehirKapasite
Al BaytAl Khor68.895
LusailLusail88.966
Al JanoubAl Wakrah44.325
Abdullah bin KhalifaDoha12.000
Al ThumamaDoha44.400
Ahmad bin AliAl Rayyan45.032
Education CityAl Rayyan44.667
Jassim bin HamadAl Rayyan15.000
Khalifa InternationalAl Rayyan45.857

En başarılı ülke Japonya

İlk kez 1956 yılında düzenlenen Asya Kupası'nda Japonya, en başarılı takım olarak dikkat çekiyor.

Japonya 1992, 2000, 2004 ve 2011 yıllarında kupaya uzanarak toplamda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turnuvada Suudi Arabistan ve İran 3, Güney Kore 2, Katar, Avustralya, Irak, Kuveyt ve İsrail ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Katar, ünvanını koruma peşinde

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 AFC Asya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Katar, ev sahipliğini yaptığı turnuvada bir kez daha zafer yaşamak istiyor.

Kupanın en başarılı takımı olan ve 2019'da finalde kaybeden Japonya, yıldız futbolcu Heung-min Son önderliğindeki Güney Kore ve 2015'in şampiyonu Avustralya, organizasyonda iddiası olan takımlar arasında yer alıyor.

İtalya ile EURO 2020'yi kazanan teknik direktör Roberto Mancini'yi milli takımın başına getiren Suudi Arabistan ve kupada oynadığı tüm finalleri kazanan İran ise sürpriz yapabilecek ekipler olarak öne çıkıyor.

AFC Asya Kupası'nı daha önce kazanan takımlar şöyle:

YılŞampiyon
1956Güney Kore
1960Güney Kore
1964İsrail
1968İran
1972İran
1976İran
1980Kuveyt
1984Suudi Arabistan
1988Suudi Arabistan
1992Japonya
1996Suudi Arabistan
2000Japonya
2004Japonya
2007Irak
2011Japonya
2015Avustralya
2019Katar

Kaynak: AA
YORUMLAR

Japonya, Futbol, Katar, Turnuva, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor AFC Asya Kupası Yarın Başlıyor - Son Dakika


11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:12
Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı

Son Dakika
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:19 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:12 Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:45:28. #1.12#
SON DAKİKA: AFC Asya Kupası Yarın Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement