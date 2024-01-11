AFC Asya Kupası Yarın Başlıyor

Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası'nda heyecan yarın başlayacak.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek organizasyon, 12 Ocak-10 Şubat tarihlerinde Katar'da yapılacak.

Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.

Kupanın açılış maçında yarın Katar ile Lübnan, Lusail Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.

Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

6 grupta 24 takım sahne alacak

Katar'ın 1988 ve 2011 yıllarının ardından üçüncü kez ev sahipliği yapacağı Asya Kupası'nda 24 takım mücadele edecek.

6 grupta ilk 2'ye giren takımların doğrudan son 16 turuna yükseleceği turnuvada, en iyi 4 grup üçüncüsü de tur atlayacak.

Organizasyonda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Katar, Çin, Tacikistan, Lübnan

B Grubu: Avustralya, Özbekistan, Suriye, Hindistan

C Grubu: İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Filistin

D Grubu: Japonya, Endonezya, Irak, Vietnam

E Grubu: Güney Kore, Malezya, Ürdün, Bahreyn

F Grubu: Suudi Arabistan, Tayland, Kırgızistan, Umman

Şampiyon takım 5 milyon dolar kazanacak

2023 Asya Kupası'nda toplam 14,8 milyon dolar para ödülü dağıtılacak.

Şampiyon olan takım 5 milyon, finalist 3 milyon, yarı finalistler ise 1 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

Ayrıca, turnuvaya katılan bütün takımlara 200'er bin dolar verilecek.

Maçlar 9 statta yapılacak

Kupada oynanacak toplam 51 maç, 5 farklı şehirde yer alan 9 statta yapılacak.

Abdullah bin Khalifa ve Jassim bin Hamad statları hariç söz konusu tüm stadyumlar, 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı.