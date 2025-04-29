Akyaka Etabı Yarın Start Alıyor - Son Dakika
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Spor

Akyaka Etabı Yarın Start Alıyor

Akyaka Etabı Yarın Start Alıyor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4'üncü etabı Marmaris - Akyaka yarın koşulacak.

29.04.2025 18:09
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Akyaka (Kıran) etabı koşulacak

Gökhan HEBEPCİ - MUĞLA, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3'üncü gününde 175.9 kilometrelik Fethiye - Marmaris etabını Astana Takımı'ndan Lev Gonov, 4 saat 22 dakika 44 saniye ile kazandı.

TUR'un 175.9 kilometrelik en uzun etabı için sporcular start alanına geldiğinde; bando, halk oyunları, konserler ve çeşitli gösterilerle karşılaştı. Fethiyeli bisikletseverler ellerindeki kırmızı-beyaz Türk bayrakları ile coşkuya eşlik etti ve bu coşku Marmaris'e kadar olan yerleşim yerlerinde kendini gösterdi.

TUR'un en uzun etabı için saat 11.50'de Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Gençlik Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu hep birlikte damalı bayrağı kaldırarak 4 kilometrelik nötralize koşulacak etabı başlattılar.

11.57'de TUR'un gerçek startı verildi ve bisikletçiler en uzun etaba doğru pedal bastılar.

ETABIN İLK TIRMANIŞ PRİMİNİ 3 TÜRK KULÜBÜ SPORCUSU PAYLAŞTI

32.4'üncü kilometre geçilirken etabın ilk prim kapısı geride kaldı. Sonuçlar şöyle;

1- Mustafa Tekin (Spor Toto), 2- Burak Abay (Konya Büyükşehir Belediyesi), 3- Even Yemane (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Kapı geçildikten sonra yarışta ilk 1 saat de tamamlanmış oldu ve bisikletçiler 39.5 kilometre yol kat etmiş oldular.

SPRİNT PRİM KAPISI DA GEÇİLDİ

Etabın 100.8'inci kilometresinde gerçekleşen sprint prim sonuçları şu şekilde oluştu:

1-Konrad Czabok (Mazowse Serce Polski), 2- Doğukan Arıkan (Spor Toto), Mustafa Tekin (Spor Toto). Böylece günün ikinci tırmanış kapısına da 2 Türk bisikletçisi damgasını vurmuş oldu.

İKİNCİ TIRMANIŞ PRİM KAPISI SONUÇLARI

121.3'üncü kilometre geçilirken etabın 3'üncü tırmanış kapısının ikincisi geçildi. Sonuçlar Şöyle:

1-Burak Abay (Konya Büyükşehir Belediyesi), 2-Mustafa Tekin (Spor -Toto), 3- Vadim Pronskiy (Terengganu). Kapı sonrası zaman farkı 1 dakika 44 saniye olarak verildi.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI DA GERİDE KALDI

128.9'uncu kilometre geride kaldı ve Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

1-Vadim Pronskiy (Terengganu), 2- Konrad Czabok (Mazowse Serce Polski), 3-Willem Smit (China Glory-Mentech). Bu sonuçla Willem Smit yarınki tırman etabında Türkiye Güzellikleri adına konan Beyaz Mayoyu giymeye hak kazandı.

3'ÜNCÜ TIRMANIŞ KAPISI SONUÇLARI

138.8'inci kilometrede etabın 3'üncü tırmanış kapısı da geçildi. Peloton artık tek parça olduğundan çekişmenin daha kaliteli ve büyük olduğu gözlendi. Sonuçlar şöyle:

1-Lander Loockx (Titema Rockets), 2- Frank Van Den Broek (Team Picnic Postnl), 3-Harold Granizo Lopez (XDS Astana)

VE SON TIRMANIŞ KAPISI GEÇİLİYOR

168.2'nci kilometrede etabın son tırmanış kapısının da dördüncüsü geçildi. Sonuçlar şöyle gerçekleşti:

1-Mario Munoz Aparicio (Burgos-Burpellet-BH) 2-Frank Van Den Broek (Team Picnic Postnl), 3-Stefan de Bod (Terengganu)

MAYOLAR BELLİ OLDU

Lev Gonov tekerlek farkı ile etabı birinci bitirdi. Genel Ferdi Klasmanda yerini koruyan Alpecin-Deceuninck Takımının sporcusu yarınki Marmaris-Akyaka (Kıran) etabın da Turkuaz mayoyu giyecek. Kırmızı mayoyu ise koruyan Vinzent Dorn yarinki etapta da formasını giymeye hak kazandı. Beyaz mayo Willem Smit'te kaldı. Yeşil mayoyu ise Giovanni Lonardi (Team Polti Visitmalta) giymeye hak kazandı.

Türkiye Güzellikleri Primi Liderinin giydiği beyaz mayoyu Willem Smit'e Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Yusuf Alperen Ayar verdi.

Dağların Kralının giydiği kırmızı mayoyu Vinzent Dorn'a, Türk Hava Yolları Sponsorluk Koordinatörü İlay Demirer takdim etti.

En İyi Sprinterin giydiği yeşil mayoyu Giovanni Lonardi'ye, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Korel AŞ. Satış Direktörü Uğur Kül verdi.

Genel Klasman Liderinin giydiği turkuaz mayoyu Tibor Del Grosso'ya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

ÖZGÜR ALKAN ANISINA SAYGI

Bisikletli Yaşam Platformu, Fethiye-Marmaris etabının startında Özgür Alkan için anma etkinliği düzenledi. Bisiklet camiası; Göcek - Fethiye yolunda 3 kişilik antrenman grubu ile yolun sağında emniyet şeridinden ilerlerken, arkadan gelen aracın çarpması sonucunu hayatını kaybeden bisikletçi Özgür Alkan'ı unutmadı ve çeşitli konuşmalarla andı.

Öte yandan dün de, Antalya'da grup sürüşü sırasında eski milli bisikletçilerimizden Saim Tatlıcılar, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tatlıcılar camiayı yasa boğarken, güvenli bisiklet sürüşüne dikkat çekildi.

TUR'DA YARIN MARMARİS - AKYAKA (KIRAN) ETABI KOŞULACAK

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 115.4 km'lik 4'üncü etabı olan Marmaris - Akyaka (Kıran) etabı yarın saat 12.50'de start alacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Akyaka Etabı Yarın Start Alıyor - Son Dakika

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