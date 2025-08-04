Alanyaspor 4 Yeni Futbolcu İle Güçlendi

SÜPER Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Baran Moğultay, Güven Yalçın, Bruno Viana ve Paulo Victor ile sözleşme imzalandı. 4 oyuncu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu 4 futbolcuyla güçlendirdi. Turuncu-yeşilli kulüp; kiralık olarak sol bek Baran Moğultay, 3 yıllık sözleşmeyle forvet Güven Yalçın, 2 yıllık sözleşmeyle stoper Bruno Viana ve 1+1 yıllık sözleşmeyle kaleci Paulo Victor'u kadrosuna kattı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende 4 oyuncu da resmi imzayı attı.

ÇAVUŞOĞLU: KATKI SAĞLAYACAK OYUNCULAR TRANSFER ETTİK

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, törende yaptığı açıklamada, transfer edilen futbolcuların takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Baran, kampa katılıp sözleşme imzaladığımız oyuncularımızdan biriydi ancak imza törenini yapamamıştık. U21 Milli Takımı'nda oynayan, izlediğimiz ve gelişim potansiyeli olan bir futbolcu. Burada hedef büyütecek, Alanyaspor'a katkı sağlayacak ve daha yukarılara çıkmak için çalışacaktır. Kulübümüze ve Baran'a hayırlı olsun" dedi.

'HEDEFİ HER ZAMAN YÜKSEK'

Güven Yalçın'la ilgili Hasan Çavuşoğlu, "Kampa katılan oyuncularımızdan biri de Güven Yalçın'dı. Kariyerini anlatmaya gerek yok. Genoa'daydı, artık Alanyaspor'da. Güven'in her zaman hedefi vardır ve bu hedefi burada daha da yukarılara taşıyacaktır. Kampta da çok iyi çalıştı. Alanyaspor'a katkı sağlayacaktır. İnşallah hedeflediği milli takıma da dönecektir" diye konuştu.

'KALE ARTIK VİCTOR VE ERTUĞRUL'A EMANET'

Kaleci Paulo Victor'un tecrübeli bir isim olduğunu aktaran Başkan Çavuşoğlu, "Kalecimiz Ertuğrul'la beraber Alanyaspor'umuzun kalesi onlara emanet. İnşallah beraber çok iyi işler yapacaklardır. Tecrübesinden diğer kalecilerimiz de faydalanacaktır. Kulübümüze fayda sağlayacağına inandığımız bir transfer. Hem Alanyasporumuza hem de kendisine hayırlı olsun" dedi.

VİANA, DEFANSA TAKVİYE OLDU

Stoper oyuncusu Bruno Viana'nın bugün ilk idmanına çıktığını kaydeden Hasan Çavuşoğlu, "Son transferimiz Bruno Viana, stoper. Bugün ilk idmanına çıktı. Zaman zaman eksiklerimiz vardı, oraya da takviye yaptık. Viana ligimize yabancı değil geçen yıl Gaziantep'te kiralık oynamıştı. Kariyerli bir oyuncu. Kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem kendisine hem de kulübümüze hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

BARAN MOĞULTAY: BU FORMAYI HAK EDECEĞİM

Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Baran Moğultay, "Bu forma ve kulüp için elimden geleni yapacağım. İnşallah iyi ve sağlıklı bir sezon geçiririz. Takımla güzel bir kamp geçirdim. Takım arkadaşlarımla ve hocamla iyi anlaşıyorum" dedi.

GÜVEN YALÇIN: SEZONA HAZIR GİRMEK İSTİYORUZ

Güven Yalçın, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Güzel bir kamp geçirdik. Takımı çok iyi görüyorum. Geçen seneden çok oyuncu kaldı, bu önemli bir avantaj. Hocamız da bize doğru şeyleri veriyor, biz de öğreniyoruz. Sezona iyi başlamak istiyoruz" diye konuştu. Güven Yalçın, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak da "Oraya futbol oynamaya gidiyoruz, teslim olmaya değil. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

PAULO VICTOR: AYRICALIKLI BİR KULÜPTEYİM

Alanyaspor forması giymenin kendisi için ayrıcalık olduğunu aktaran Paulo Victor, "Teklif geldiğinde çok düşünmedim. Kulübün vizyonunu biliyordum. Wagner Love da olumlu referanslar verdi. Bu formayı giydiğim sürece maksimum performans göstereceğim. Takımın iyi yerlerde olması için elimden geleni yapacağım" dedi.

BRUNO VIANA: BU FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİM

Bruno Viana da "Alanyaspor'da olmaktan çok mutluyum. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip gururla taşıyacağım. Umarım çok çalışıp hedefimize ulaşacağız. Geçen seneden daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.