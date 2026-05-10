Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1 Yendi

10.05.2026 01:22
Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'deki kalıcılığını sağladı. Pereira, oyuncularını tebrik etti.

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele 3-1 Alanyaspor üstünlüğüyle geçilirken Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ve Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Hagset Moe mücadeleyi değerlendirdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamasında, "İşimizi yaptık, kendi sahamızdaki son maçta galibiyet aldık. Özellikle kendi sahamızda çok galibiyet almadığımızdan önemli bir galibiyetti. Ana hedefimize ulaştık. Alanyaspor bir sene daha Süper Lig'de mücadele edecek ve şimdiye kadar geçen seneden daha iyi bir sene geçiriyoruz. Son maçımızda 3 puan alırsak daha da iyi bir sezon olacak. Önümüzdeki takımlar puan kaybederse ön sıralarda bitirebileceğiz. Bunun için çalışacağız. Kayserispor'un kazanması gerektiğini ve buna göre oynayacağını ve riskli oynayacağını biliyorduk. Maça iyi bir başlangıç yaptık ve golü de bulduk. Sonrasında kornerden bir gol yedik ki duran toplarda iyi olduklarını konuşmuştuk ve buna özel çalışmıştık ama yine de böyle bir golü yedik. Sonrasında iyi bir reaksiyon verdik ve galibiyeti aldık. 3-1'den sonra Chalov ve Mendes gibi kaliteli oyuncularla bloklar arası daha çok topla buluşmaya başladılar ve zaman zaman bize zorluklar çıkarmaya başladılar. Kalecimiz Victor iyi kurtarışlarla yaparak iyi bir performans gösterdi. Ofansif geçişlerde daha iyi olabilseydik, maçı daha iyi bir şekilde bitirebilirdik. Bu şekilde maçın sonlarında sıkıntı yaşadık" dedi.

'EKİBİMİ TEBRİK ETMEK İSTİYORUM'

Oyuncularının sahada iyi bir yanıt verdiklerini dile getiren Pereira konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü herkes konuşuyordu. Maestro, Ruan, Ümit Akdağ, Lima gibi eksiklerimiz var, önemli eksikler evet, bunu kabul ediyorum ama takımdaki herkes önemli ve oynayan oyuncularımın da iyi bir yanıt verdiğini düşünüyorum sahada. Fatih Aksoy var örnek olarak. Viana var. Viana çok uzun zamandır oynamıyordu. Solda sağ ayaklı olarak oynadı bugün ve çok iyi bir iş çıkardı. Enes Keskin aynı şekilde sezonun ilk başlarında ilk 11 oynayan bir oyuncuydu. Sonrasında bahis probleminden dolayı biraz geriye düştü. Bugün tekrar ilk 11'deydi ve çok iyi oynadı. Janvier yine aynı şekilde bugün 11'e döndü, iyi bir iş çıkardı ve Meschack zaten çok iyi bir süreçten geçiyor. Normalde bireysel konuşmayı sevmem ama bugün gerçekten iyi bir yanıt verdi oyuncularım ve bireysel olarak tebrik etmek istiyorum. Ekibimi tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu sene boyunca gerçekten çok çalıştılar. Geçen sene de aynı şekilde hedeflerimize ulaşmak için çok çalıştılar. Kulüp personelini tebrik etmek istiyorum. Her gün özveriyle çalışıyorlar. Antrenmanlarda, her yerde bize destek oluyorlar. Yönetimi tebrik etmek istiyorum. Kulüp iyi devam etsin diye gerçekten ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Taraftarlar her zaman olduğu gibi bize destek oldular bütün sezon boyunca ama tabii ki sezon şu an bitmedi. Bir maçımız daha var"

'BU GALİBİYET BİR ANLAMDA KEYİF VEREBİLMİŞSE DAHA İYİ BİR GALİBİYETTİR'

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun hastanede tedavi altında olması ile ilgili de Hasan Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini de ileten Pereira, "Başkanımızla da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çünkü şu an çok iyi bir süreçten geçmiyorlar. Hem kendisi hem aile olarak. Dualarım onlarla, ailesiyle. Umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Bu galibiyet, bir anlamda ona birazcık da olsa keyif verebilmişse, daha iyi bir galibiyet demektir bizim için" diye konuştu.

MOE: BU KULÜBÜN NASIL DÖNECEĞİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMALI

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Hagset Moe ise, "Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Maça kendi hatamızdan 1-0 yenik başladık, beraberliği yakaladık, sonra ikinci golü yedik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bugünkü maç sezonun özeti gibiydi. Elimizde birçok fırsat geçti. Diğer maçlarda puan almamız gereken maçlar vardı, bunları değerlendiremedik. O yüzden kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Elimize geçen fırsatları değerlendirseydik bu durumda olmayabilirdik. Kayseri büyük bir şehir, büyük bir takım. Bir an önce önümüzdeki sezonla ilgili planlamalar yapılmalı, bu kulübün nasıl döneceğiyle ilgili çalışmalara başlamalı. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

